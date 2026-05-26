Arina Sabalenka odgovorila je na izazov Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Njihovo plesno takmičenje se nastavlja u Parizu.

Novak Đoković i Arina Sabalenka vode "plesni rat" na Rolan Garosu. Nastavljaju da izazivaju jedno drugo i da pokazuju svoje plesačke sposobnosti. Beloruska teniserka prihvatila je izazov srpskog asa i pokazala šta zna i umjie posle pobjede na startu Rolan Garosa protiv Džesike Buzas Maneiro (6:4, 6:2).

"Okej, dajte mi sekund. Novače, kako ti ovo djeluje? Mislim da radim mnogo bolji posao od tebe", poručila je Sabalenka dok je "miješala kukovima".

Dan ranije je Đoković uputio izazov Sabalenki tako što je odradio svoju plesnu tačku.

"Arina, ne možeš ovo da pobijediš", poručio je Nole.

Njih dvoje nastavljaju da prave šou na Rolan Garosu i u nastavku turnira vjerovatno će biti još sličnih izazova. Tako je bilo i prošle sezone.