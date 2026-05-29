Đoković - Fonseka 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7

Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa Rolan Garosa.

Od njega je u trećem kolu bolji bio brazilski teniser Žoao Fonseka sa 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 i plasirao se u osminu finala.

Opet je Novak na pariskoj šljaci imao dva protivnika - morao je da se bori protiv raspoloženog Fonseke i velike vrućine. Sjajno je Đoković otvorio meč i stigao do brejka u prvom gemu. Posle samo pola sata igre imao je srpski teniser i treću set loptu, ali je Brazilac baš tada "upalio motore", vratio se u igru i produžio prvi set. Ipak, nije imao dovoljno kvaliteta da režira preokret pa je prvi set pripao - Noletu.

Drugi set - druga priča. Đoković je brejk napravio u petom gemu, u nastavku nije bilo padova u igri, pa je rutinski priveo set kraju.

Velika drama odvijala se u trećem setu. Fonseka je napravio brejk u drugom gemu, a Novak je greškama u nastavku igre sebe doveo u nezgodnu situaciju - propustio je sve stvorene brejk prilike. To ga je i koštalo - treći set pripao je Brazilcu.

Brejk Fonseke u prvom gemu četvrtog seta nije mnogo poremetio Đokovića - vratio mu je istom merom već u četvrtom gemu. Zaigrao je Nole dosta stabilnije i u trenucima kada se činilo da je na pragu pobjede, Brazilac pravi brejk i preokret! Uvodi meč u peti set, u kojem je viđena ljuta borba dva tenisera na terenu, a na kraju i trijumf 19-godišnjeg Žoaa Fonseke.