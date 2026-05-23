Podgoričani u ponedjeljak igraju drugi meč polufinala ABA lige i traže majstoricu pred svojim navijačima

KK Budućnost Voli u ponedjeljak, 25. maja od 19 časova, u Mtel dvorani “Morača” dočekuje Dubai Basketball u drugoj utakmici polufinalne serije ABA League.

Nakon poraza u prvom meču, Budućnost pred svojim navijačima traži pobjedu koja bi izborila majstoricu i produžila borbu za finale regionalnog takmičenja.

Iako je Dubai napravio prvi korak u seriji, drugo poluvrijeme prve utakmice pokazalo je da podgorički tim ima odgovor na kvalitet rivala i da serija još nije završena. Budućnost je tada pokazala više energije, bolji protok lopte i agresivniju odbranu, što uliva vjeru pred revanš u Mtel dvorani “Morača”.

Iz kluba poručuju da duel u Podgorici nije obična utakmica, već veče u kojem se igra za ostanak u sezoni, finale ABA lige i još jednu veliku plej-of priču pred domaćom publikom.

Poseban akcenat stavljen je na atmosferu u dvorani, za koju vjeruju da može biti jedan od ključnih faktora protiv izuzetno kvalitetnog i iskusnog rivala.

“Budućnosti sada treba takva ‘Morača’ – puna, glasna i spremna da od prvog napada nosi ekipu”, navode iz kluba.

Dubai u Podgoricu dolazi sa prednošću i željom da završi posao već u drugom meču, ali Budućnost računa na podršku sa tribina i energiju domaćeg terena, koji je mnogo puta bio odlučujući faktor u velikim evropskim i regionalnim utakmicama.

Prodaja ulaznica već je počela, a karte se mogu kupiti na biletarnici Mtel dvorani “Morača” po cijenama od četiri, šest i osam eura.