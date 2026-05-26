Rafa Nadal je cijeli život krio fotografije i detalje o Miler-Vajsovom sindromu, a u svom dokumentarcu je objavio prvu sliku o tome.

Rafael Nadal je jedan od najvećih tenisera svih vremena. Osvojio je 22 grend slema, od čega 14 na Rolan Gaorsu, ima ukupno 92 titule i da nije Novaka Đokovića i njegovih uspjeha vjerovatno bi bio najbolji ikada. Ono što mnogi (ne)znaju o njegovom životu jeste da boluje od Miler-Vajsove bolesti.

Legendarni španski teniser je cijeli život krio detalje o tome. Nije pokazivao fotografije niti je dokelio previše detalja o Miler-Vajsovom sindromu i o svemu kroz šta je prolazio. Odlučio je da prekine "zavket ćutnje" i u svom dokumentarcu koji će uskoro da se emituje na "Netfliksu" pokazao fotografiju svoje lijeve noge i posledice spomenutog sindroma.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss.



En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo.



La imagen es impactante



Tiene un bulto que sobresale.



No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams…pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron)May 25, 2026

Ima "izbočinu" na nozi i djeluje zaista zastrašujuće. Slika je brzo počela da se širi na društvenim mrežama i zajednički zaključak fanova je manje-više sličan - kako je Rafa uopšte sa ovakvom nogom osvojio 22 grend slem trofeja?

Teško je objasniti zaista, ali poslije ovoga što se pojavilo u dokumentarcu, pa i na društvenim mrežama, fanovi imaju još više poštovanja za njegove uspjehe.

Šta je Miler-Vajsov sindrom?

Miler-Vajsova bolest (ili sindrom kako se zvanično zove) napada kosti stopala i izaziva jak bol pri svakom pokretu. U pitanju je degenerativna bolest koja predstavlja displaziju skafoidne kosti u stopalu. Tačnije, deformaciju kosti koja je locirana u središnjem dijelu stopala. Bolest se teško otkriva u ranoj fazi i sve dok pacijent hoda ili trči situacija se pogoršava i može da dovede do preloma kosti stopala.

Njemu je Miler-Vajsov sindrom otkriven još 2005. godine i tada su mu mnogi doktori predviđali kraj karijere i rekli mu da neće moći da se bavi tenisom na ozbiljnom nivou sa svim tim problemima. Imao je samo 19 godina i uspio je da se izbori i sa tim.

"Imao sam zdravstvene probleme u većem dijelu karijere, ali svi imamo porijeklo i nešto što nas opisuje. Rješenje, da bih uopšte mogao da igram tenis i ono što mi je dozvolilo da igram sa povredom, bio je poseban uložak koji sam nosio. Ali, to je uništilo ostatak mog tijela. Mislim da su od toga počeli svi moji problemi, iako mi je to dozvolilo da imam dugo karijeru. Nešto što je 2005. godine, kada sam imao samo 19 godina djelovalo kao nemoguće", poručio je Rafa.