Novak Đoković dobio je pitanje novinara da objasni šta je to najveća zabluda koju drugi ljudi imaju o njemu. Dao je zanimljiv odgovor.

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garos i već saznao da će u srijedu igrati protiv Valentin Roje u terminu po najvećoj vrućini.

Dok se čekaju naredni mečevi, srpski teniser gostovao je u jednoj emisiji, gdje je govorio tečnim francuskim jezikom, a posebno zanimljivo bilo je pitanje koje mu je postavio voditelj.

„Mnogi su te cijenili tokom karijere, ali ima i onih koji te nijesu razumjeli na pravi način. Šta misliš da je najveća zabluda koju ljudi imaju o tebi?“, glasilo je pitanje upućeno Đokoviću.

Srpski teniser zastao je nakratko, zamislio se, pa onda dao odgovor.

„To je veoma zanimljivo pitanje. Možda postoje i neki ljudi koji ne poštuju sve što sam uradio u javnosti tokom svoje karijere. Stvari koje nemaju direktne veze sa terenom. Neki ljudi misle da sam određene stvari radio jer sam imao skriveni motiv i lične interese. Možeš da kažeš da to nije istina“, rekao je Novak Đoković.

Njegova aluzija je jasna, jer ne zaboravlja kritike koje je trpio kada se zalagao za pomoć nižerangiranim teniserima. Sada, kada isto traže Arina Sabalenka, Janik Siner i drugi igrači, reakcije javnosti su znatno drugačije.

"Novače, da li ti to smeta?"

Djokovic is asked what is the biggest misunderstanding about him:



"People think that I did things outside of the tennis court with a certain intention, out of personal interests...I've suffered from the misinterpretation."



He then gives the example of PTPA

Kada je završio sa odgovorom, voditelj ga je pitao da li mu sve to smeta kada sluša takve stvari o sebi.

„Da, da, naravno da sam patio. Te 2020. godine napravio sam organizaciju za igrače koja se zove ‘PTPA’. Naš cilj bio je da obratimo pažnju na sve igrače, posebno one koji pate i koji nemaju iste prilike kao što ih mi imamo. Umjesto toga, sve su to izvrnuli i napravili pogrešan narativ. To je jedan od primjera. Patio sam jer sam čovjek kao i svi mi, pogađaju me stvari, emotivan sam. Imam privilegiju što imam ovakav život i sjajnu karijeru. Ali, u isto vrijeme, kada imaš priliku da se obratiš javnosti, govoriš o stvarima koje su važne, ne samo za mene već i za druge. Boriš se jer se to drugačije interpretira od onoga što jeste“, zaključio je Novak Đoković.