Novak Đoković će preživjeti pakao na Rolan Garosu ove srijede. Čekaju ga zvižduci publike i užasni vremenski uslovi.

Poslije dva dana pauze Novak Đoković će ponovo na teren i neće biti jedini Srbin. Prije nego što Novak zaigra sa Valentanom Rojeom Miomir Kecmanović će se sastati sa Nunom Boržesom, a otprilike u isto vrijeme počeće meč Hamada Međedovića i Kaspera Ruda.

Neće prije 16 časova početi duel najboljeg tenisera ikada sa još jednim domaćim takmičarem nakon pobjede nad Đovanijem Mpešijem-Perikarom, a prije toga čekamo nekoliko duela.

Na terenu "Filip Šatrije" će se održati dva meča prije Novakovog. Prvo će nekadašnja najbolja teniserka sveta Iga Švjontek igrati sa Sarom Bejlek, a nakon toga Elina Svitolina igra sa Kejtlin Kevedo. Ako se ta dva meča završe do 16 časova, što se očekuje, slijedi Novak.

Sa kim igra Novak?

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Rolan Garosa je Valentan Roje, Francuz koji je odrastao u Beogradu. Sada 71. teniser svijeta je išao za ocem koji je radio u jednom lancu supermarketa i tako se našao u Srbiji. Tu je u akademiji Janka Tipsarevića postao profesionalni teniser. U karijeri ima jedno ATP finale i tri titule na čelendžerima.

Mnogo više od samog rivala problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.