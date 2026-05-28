Srpski teniser Novak Đoković bio je nezadovoljan načinom na koji funkcionišu svjetla na najpoznatijem terenu Rolan Garosa

Izvor: Screenshot/Twitter/@StanSportAU

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa posle još jednog dobrog meča i pobjede nad Valentinom Rojeom, još jednog domaćeg igrača. Međutim, susret nije bio lak, a srpskog tenisera posebno je naljutila činjenica da su se svjetla na terenu upalila usred meča bez najave.

Novak Đoković je najpijre dobio popodnevni termin, pošto je susret bio na programu od 16 časova, pa su očekivanja bila da usred dana neće biti promjena na terenu, makar kada je riječ o osvjetljenju. Nije da je Novaku prijao termin koji podrazumijeva veliku vrućinu na terenu, a osim sunca još jedna stvar bila je problem za olimpijskog šampiona. Svjetla na Filip Šatrijeu neplanoriano su bila upaljena u pauzi tokom meča.

"Ima dovoljno svjetla", započeo je Novak ljutito raspravu sa sudijom, koji je odgovorio: "Nisu željeli da uključuju reflektore usred setova", uzvratio je, vjerovatno misleći da nisu organizatori nisu željeli da narušavaju atmosferu dok su igrači na terenu.

Međutim, Novak nije bio zadovoljan odgovorom: "Zašto? Zašto?", ponavljao je, pa dodao: "Oko 21.45 počinje da pada mrak. Zašto?"

"Pojavljuju se sjenke i sve postaje komplikovano", odgovorio je sudija.

Philippe-Chatrier's lights came on midway through Novak Djokovic's match and he was NOT HAPPY



— Stan Sport (@StanSportAU) May 28, 2026

U pozadini smo mogli da vidimo i bivšu francusku teniserku Ameli Morezmo, koja je svojevremeno trenirala Endija Mareja. Ona je bila vidno nezadovoljna reakcijom Novaka Đokovića, ali je potom nehotice odmahnula rukom u smislu "šta da mu radimo, neka se buni". S obzirom na to da se nalazila baš iza Valentina Rojea, koji je igrao protiv Srbina, kratko je porazgovarala sa njim o čitavoj situaciji.