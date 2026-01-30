Dobar termin finalnog meča na Australijan openu odgovara navijačima.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković će se boriti za trofej na Australijan openu! Nakon što je savladao Janika Sinera u pet izuzetno zanimljivih setova, srpski teniser je zakazao finalni okršaj sa Karlosom Alkarazom, koji je sličan posao obavio protiv Saše Zvereva. Srpski i španski teniseri tako su se izborili za finale u Melburnu, a njihov okršaj pratiće cijeli svijet.

Naravno, navijače Novaka Đokovića najviše zanima kada će se igrati taj susret jer zbog vremenske razlike nije uvijek pravi trenutak da se gleda tenis koji se igra na drugom kraju planete. Oni koji vole Novaka i redovno gledaju njegove mečeve ne moraju da brinu - finale će se igrati u nedjelju, od 9.30 po našem vremenu!

Vidi opis Kad Đoković igra finale Australijan opena? Svi ćemo uživo gledati meč za 25. grend slem titulu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Biće sasvim dovoljno vremena da se ustane, ode do prodavnice, skuva jutarnja kafica i postavi za doručak prije nego što najbolji teniser svih vremena krene po 11. titulu u Melburnu. Do sada je igrao 10 finala i uvijek bio uspješan u njima, ali nema sumnje da će ovo biti jedan od najtežih izazova u čitavoj karijeri Novaka Đokovića.

Treba imati u vidu i da bi Đoković mogao da osvoji 25. grend slem titulu, što nikome u istoriji nije pošlo za rukom. Trenutno je izjednačen sa Margaret Kort, kojoj često "dopisuju" trofeje osvojene prije nego što je tenis postao profesionalan. Finale u Melburnu biće prilika da Novak obori još neke rekorde, ali o tome kad dođe vrijeme.