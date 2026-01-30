Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena, savladavši Janika Sinera u epskom polufinalu od četiri sata i devet minuta. Premijer Milojko Spajić istakao je da je Đoković dokaz da se naporan rad uvijek isplati.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić čestitao je Novaku Đokoviću na plasmanu u finale Australian Opena, ističući da je srpski teniser inspiracija cijelom svijetu i živi dokaz da se naporan rad uvijek isplati.

Đoković je u polufinalnom meču u Melburnu savladao 15 godina mlađeg Janika Sinera sa 3:2 u setovima (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4) nakon četiri sata i devet minuta borbe na Rod Lejver areni.

Time je postao najstariji igrač u istoriji koji se plasirao u finale Australian Opena. U nedjelju će igrati za svoj 25. grend slem trofej i 11. naslov u Melburnu.