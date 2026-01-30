Malo je reći da se Mats Vilander obrukao izjavom poslije jednog od najboljih mečeva koje smo gledali u posljednje tri godine. Umjesto da čestita Novaku Đokoviću na pobjedi protiv Janika Sinera, istakao je da je Italijan izgubio.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković uspio je u 39. godini da uradi što niko nije. Plasirao se u finale Australijan opena i boriće se za 25. grend slem i to poslije veličanstvene pobjede nad Janikom Sinerom - dvostrukim uzastopnim osvajačem ovog turnira. Đoković je slavio nakon više od četiri sata tenisa poslije preokreta (3:2), ali to nekima nije bilo dovoljno da samo o tome pričaju, nego su i tu morali da pronađu zamjerke.

Pogađate, ta osoba je Mats Vilander. Bivši švedski teniser, danas komentator Eurosporta, kroz zube je procijedio čestitku Đokoviću koga je otpisao još pred početak turnira, a umjesto da mu se pokloni na urađenom, našao je "problem".

Prema tvrdnji Matsa Vilandera, nije Đoković dobio ovaj meč - nego ga je Siner izgubio. Njegov utisak je da Siner nije bio na visokom nivou i da je zbog toga izgubio, odnosno da je Đoković imao sreće, kao da je zaboravio da njegove godine, činjenicu da je povraćao na meču, da je imao problema sa žuljevima...

"Čini mi se da je presudilo što Janik nije bio na 100 odsto mogućnosti koje je prikazao na ovom turniru. Imali smo situaciju kad se Novak nije dobro osjećao, kada se nije dobro kretao. Kako je odmicalo, u fizičkom smislu, uz servis, za njegove godine ovo je bilo brutalno dobro", rekao je Mats Vilander bez trunke sramote, a nema sumnje da će i ova izjava doći do Novaka Đokovića i da će mu dati dodatno gorivo pred finale.

"Mislio sam da će Siner pobijediti jer nisam mogao da zamislim da će ovo uraditi neko ko ima 39 godina", rekao je Mats Vilander kasnije u analizi na Eurosportu, istakavši da je Đoković kako je meč odmicao igrao na istom nivou i da nijednog trenutka nije ni htio da popusti.

Podsjetimo, Novak Đoković će se za 25. grend slem boriti u nedjelju protiv Karlosa Alkaraza, najboljeg igrača svijeta, koji je takođe imao rolerkoster od meča protiv Saše Zvereva.