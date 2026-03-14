"Oprostio sam joj što me je povrijedila": Sale Tropiko otvorio dušu o Jovani Pajić i razvodu

Sale Tropiko i Jovana Pajić rastali su se bez skandala, pompe i prepucavanja, te je svako nastavio svojim putem.

Jovana Pajić i Sale Tropiko nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima. U javnosti rijetko govore o razvodu i problemima koje su imali tokom braka.

"Jovana i ja smo jedno drugo povrijedili u životu više puta"

Sale je otvorio dušu i riješio da progovori o krahu ljubavi, ali i prizna da je sve ružno ostavio iza sebe.

„Jovana i ja smo jedno drugo povrijedili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče mene. Kažem ti, jeste me povrijedila, ali oprošteno je“, govorio je Sale i otkrio da su se potrudili da sačuvaju zajednicu.

„Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam, to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu“, govorio je Sale na TV Hype.

Ne želi poređenja

Pjevač je nedavno otkrio da uživa u novoj ljubavi i da ne želi da poredi nikoga sa svojom bivšom ženom.

„Došao sam večeras da uživam, ukazala mi se prilika da sam slobodan. U emotivnoj sam vezi“, rekao je pjevač, a na pitanje šta to njegova nova partnerka ima, a što Jovana Pajić nije imala, rekao je sljedeće:

„Ljudi nijesu za upoređivanje. Apsolutno sam romantičan i to nikada ne treba da izađe iz mode. I džentlmen uvijek treba da bude džentlmen, naučio sam par nekih forica kroz život. Svako ima neku svoju definiciju romantike“, rekao je Sale.

Jovana o razvodu

Jovana Pajić je nedavno govorila o najtežem periodu u životu.

„Razvod je, zaista, bio najteži period mog života, jer moraš da ostaneš stabilan zbog njih dvije, a osjećaš se potpuno suprotno. Ako preskočimo sitno zadovoljstvo da me je ova pjesma osnažila i pothranila moj ego, mnogo mi je značajnije što sam im svojim primjerom pokazala kako da se sjutra same izbore za bilo koju svoju želju ili kako da prođu kroz krizu. To mi je dragocjenije od bilo čega.“

Za razliku od mnogih žena koje nastoje da ne pričaju o razvodu, jer svi koji su kroz njega prošli znaju kolika je trauma, Jovana je spremna da i o toj temi govori vrlo staloženo.

„Mada je bio na moju inicijativu, razvod je izuzetno težak. Moji roditelji su i danas u braku, a ja sam se udala s idejom da će to biti zauvijek. Tu svoju ideju sam jurila punih deset godina, ali kada dođe trenutak za razvod on se uvijek osjeti, samo je pitanje da li ćemo ga ignorisati ili ne. Kad ostaneš sam sa sobom, jasno ti je da li nešto može da se popravi, da li problemi mogu da se riješe i na koji način ili za to ne postoji nikakva šansa. U tom momentu imala sam trideset i nešto godina i jasno mi je da ne mogu tako da živim ni sljedećih pet, a kamoli dvadeset-trideset godina i da ću se, ako pokušam, sigurno razboljeti.“