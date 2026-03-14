Vozač Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju na traci u Kini

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Kine i tako postao najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji će startovati sa prvog mjesta, sa svega 19 godina, šest mjeseci i 17 dana.

Antoneli je najbrži krug odvozio za 1:32.064 minuta, što mu je donijelo prednost od 222 hiljaditinke u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela.

Rasel je tokom kvalifikacija imao problema – oštećeno prednje krilo i zaustavljanje na stazi u posljednjem dijelu onemogućili su ga da se ravnopravno bori za pol poziciju. Uprkos tome, uspio je da završi kao drugi i obezbijedi mjesto u prvom startnom redu.

Antoneli je u završnici kvalifikacija bio veoma siguran i nije dozvolio rivalima iz Ferarija da mu ozbiljnije zaprijete.

U borbi za treće mjesto Luis Hamilton u Ferariju bio je brži za 13 hiljaditinki od timskog kolege Šarla Leklera. Iza njih su se plasirali Oskar Pjastri i Lando Noris.

Veliko iznenađenje priredio je Pjer Gasli u Alpinu, koji je zauzeo sedmo mjesto ispred Maksa Ferstapena i Isaka Hađara iz Red Bula, dok je među prvih deset završio i Oli Berman iz Hasa.

Rani dijelovi kvalifikacija protekli su bez većih iznenađenja, a eliminisani su vozači Vilijamsa, Aston Martina i Kadilaka, dok je Karlos Sains junior bio prvi ispod crte.

Drugi dio kvalifikacija obilježio je incident Gabrijela Bortoleta iz Audija, koji je ometao neke vozače da postave brze krugove. Niko Hilkenberg, Frank Kolapinta, Esteban Okon, kao i dvojac Rejsing Bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad, nijesu uspjeli da prođu u završni dio kvalifikacija.