Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković udara na Janika Sinera koji ga je pobedio u poslednjih pet mečeva.

Izvor: TV Arena sport

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan Opena, a meč je na programu u petak od 9.30 po srednjeevropskom vremenu. Italijan je dobio poslednjih pet duela protiv Srbina i Novak će definitivno morati da promijeni pristup protiv dvostrukog uzastopnog šampiona u Melburnu.

Đoković je svestan situacije i da je u ulozi autsajdera u kojoj se nije nalazio često tokom karijere. "Postoji nešto drugačije što ću da radim, svaki meč je drugačiji, igraš sa drugačijim protivnikom, moraš da se prilagodiš. Tu je osnova na kojoj moraš da radiš, da ona bude čvrsta, a druga je da se taktički prilagođavaš protivniku na taj dan. Sa Sinerom sam imao negativan skor u većini duela u poslednjih godinu i po dana, gledaću da preokrenem to", rekao je Đoković.

Ukupan međusobno skor je 6:4 za aktuelnog drugog tenisera svijeta. "Naravno da poznajemo jedan drugog jako dobro. Čak i ako se jako dobro spremiš, moraju na terenu sve kockice da se poslože. On igra toliko dobro, on i Alkaraz, da ne zavisi samo od mene, nego i njegov nivo mora da padne dolje, pa u tim trenucima da ja to iskoristim", ističe Novak i dodaje:

"To je i realnost jednostavno, takva je situacija. To ne znači da se predajem, daleko od toga, dobro je što nemam fizičkih problema koje sam imao prošle godine. Samo treba skockati igru i dati maksimum na terenu".

Šta je rekao Siner?

Drugi teniser svijeta Janik Siner se plasirao u polufinale pobjedom protiv Amerikanca Bena Šeltona, ali je ispratio dramu na meču Đokovića i Musetija.

"Naravno da sam ispratio šta se dešavalo. Prije mog meča sam malo dremao, radio sam svoje rutine. Žao mi je zbog Lorenca. Teško je igrati protiv Novaka, posebno u pet setova, to je baš dugo. Nadam se da nije ništa ozbiljno, nije lako početi sezonu sa povredom. U isto vrijeme znam da me čeka težak meč, odlično se poznajemo i biće zanimljivo vidjeti kako ćemo se snaći u toj situaciji", rekao je Janik.

Podsjetio se polufinala Australijan Opena 2024. godine. "Kada dođete do tog koraka, približite se finalu i još na tom putu pobijedite Novaka, sve se mjenja. U isto vrijeme, morate da ponovite takve stvari, jer je takav sport, pun izazova. Sjajno je vidjeti Novaka da igra na ovako visokom nivou, grend slem je, nikad nije lako protiv njega. Videćemo šta će biti. Neke stvari su se promijenile od tada, ostao sam isti kao osoba i idem polako. Gledam stvari sa pozitivne strane, može da se odvija dobro, može da krene loše. Takav je tenis kao sport. Ne želim sebi da stvaram dodatni pritisak, srećan sam što ću igrati polufinale, ovo je poseban turnir za mene i nadam se dobrom meču."