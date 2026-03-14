Sjeverna Koreja ispalila je oko 10 balističkih raketa prema Japanskom moru kao demonstraciju vojne sile tokom zajedničkih vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "Štit slobode".

Sjeverna Koreja ispalila je oko deset balističkih raketa prema Istočnom (Japanskom) moru u demonstraciji vojne moći, dok Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja sprovode godišnje proljećne vojne vježbe „Štit slobode“, saopštila je južnokorejska vojska.

Rakete su lansirane iz oblasti u blizini Pjongjanga, a japansko Ministarstvo odbrane navelo je da su pale van japanske ekskluzivne ekonomske zone, prenosi AP.

Združeni načelnik štabova Južne Koreje saopštio je da je vojska pojačala nadzor i održava visok nivo pripravnosti zbog mogućih dodatnih lansiranja, uz blisku razmjenu informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Japanom.

Lansiranja su uslijedila nakon upozorenja Kim Jo Džong, sestre sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, koja je kritikovala zajedničke vojne vježbe SAD i Južne Koreje i upozorila na „strašne posljedice“ po bezbjednost Sjeverne Koreje.

Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje takođe je osudilo američke i izraelske napade na Iran i izrazilo podršku vrhovnom vođi Teherana Modžtabiju Hamneiju.

Vojna vježba „Štit slobode“ traje do 19. marta i ima za cilj testiranje operativnih sposobnosti saveznika kroz simulacije i različite bezbjednosne scenarije.

Sjeverna Koreja je u više navrata odbila pozive na dijalog o svom nuklearnom programu, dok istovremeno jača veze sa Rusijom i učestvuje u vojnim aktivnostima povezanim sa ratom u Ukrajini.

Seul osudio lansiranja

Predsjednička kancelarija za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje osudila je lansiranje balističkih raketa kao kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i pozvala Pjongjang da odmah obustavi takve aktivnosti.

Kako prenosi agencija Jonhap, kancelarija je održala hitan sastanak radi procjene bezbjednosne situacije nakon što je Sjeverna Koreja ispalila rakete prema Istočnom moru.

„Najnovija lansiranja balističkih raketa Sjeverne Koreje predstavljaju provokaciju koja krši rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i mi pozivamo na njihovu trenutnu obustavu“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung obaviješten je o detaljima lansiranja i mogućim kontramjerama koje Seul planira da preduzme.