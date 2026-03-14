Bez povrijeđenih u incidentu u luksuznom naselju, dok raste zabrinutost zbog napada na jevrejske zajednice širom svijeta

Eksplozija je oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu u subotu ujutru, a gradonačelnica Femke Halsema ocijenila je da je riječ o namjernom napadu na jevrejsku zajednicu, prenijela je holandska novinska agencija ANP.

Prema njenim riječima, eksplozija u školi koja se nalazi u luksuznom stambenom naselju na južnoj strani grada izazvala je ograničenu materijalnu štetu. Policija i vatrogasci brzo su stigli na lice mjesta, a u incidentu nije bilo povrijeđenih.

EXPLOSION damages Jewish school in Amsterdam



No casualties, mayor calls it DELIBERATE attack against Jewish community



Israeli media reports 'Islamic Movement of the Companions of the Right take responsibility for attack,share group's footage of blast — Ongoing World (@ongoing_world)March 14, 2026

Bezbjednost u sinagogama i jevrejskim institucijama u holandskoj prijestonici već je bila pojačana nakon što je u petak uveče podmetnut požar u sinagogi u centru Roterdama.

Sličan incident dogodio se i u susjednoj Belgiji, gdje je u ponedjeljak eksplozija izazvala požar u sinagogi u Liježu.

„Ovo je kukavički čin agresije protiv jevrejske zajednice“, poručila je Halsema, dodajući da se Jevreji u Amsterdamu sve češće suočavaju sa antisemitizmom.

„To je neprihvatljivo i mora biti jasno osuđeno“, naglasila je.

A man has crashed his car into Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan.



He then got out of the car and opened fire with a gun. Active shooter protocols have been implemented

Zabrinutost zbog bezbjednosti jevrejskih zajednica dodatno je porasla nakon nedavnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran i odgovora Teherana, što je povećalo tenzije na Bliskom istoku.

U četvrtak se incident dogodio i u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je naoružani muškarac u saveznoj državi Mičigen kamionetom punim vatrometa i kanistera sa benzinom udario u sinagogu u predgrađu Detroita i zapalio je.

Napad je okončan kada je vozač tokom obračuna sa obezbjeđenjem pucao sebi u glavu. Vlasti nijesu saopštile motiv napada.

Američki zvaničnici identifikovali su napadača kao 41-godišnjeg Ajmana Gazalija, rođenog u Libanu. Napad je izvršio nedjelju dana nakon što je Izrael bombardovao rodni grad njegove porodice u Libanu, pri čemu su poginula dvojica njegove braće i dvoje djece iz porodice.