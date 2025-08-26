Slavni teniser, analitičar i komentator Mats Vilander izneo svoju prognozu o osvajaču US Opena.

Izvor: Youtube/US open Championship

Slavni teniser Mats Vilander, koji je godinama komentator za "Eurosport", izneo je svoju prognozu na ovogodišnjem US Openu i čini se da je ubeđen da će Janik Siner odbraniti titulu. Istakao je da je po njegovom mišljenju Siner favorit ako bude zdrav, a iako nije rekao ni reč o Novaku Đokoviću - može kroz redove da se zaključi šta misli o njegovim šansama.

S obzirom na to da je istakao da Alkaraz ima manje šanse da igra finale, a Đoković se nalazi u njegovoj polovini žreba, čini se da je Vilander i te kako ubeđen da najveći svih vremena - kako ga i sam zove - može da iznenadi i osvoji 25. grend slem.

"Ako bih birao favorita, i dalje bih pre izabrao Janika Sinera...", rekao je Mats Vilander, pa objasnio zašto to misli: "Mislim da su sad daleko manje šanse da izgubi ranije na turniru nego Alkaraz. Znam da je Karlos praktično u svakom finalu na turnirima koje je igrao ove godine, ne gubi od slabijih tenisera, ali postoji šansa da izgubi. Siner to ne radi".

"Verujem da će Siner u finale ako bude zdrav. Ako je na 95 odsto. Sa Alkarazom je to manje izvesno, ali uglavnom dobija te tesne mečeve, ako to nije Siner naravno", naglasio je Šveđanin.

Kakav žreb imaju Siner, Đoković i Alkaraz?

Kao najbolji igrači sveta, Alkaraz i Siner su na suprotnim stranama, dok je Đoković u polovini žreba u kojoj je Španac. Na njega može u polufinalu, a prvo treba da izbaci Svajdu, a zatim sa Mikelsenom, Runeom ili Tijafoom, pa Fricom, Menšikom ili Mahačem, pa sa dvojicom najboljih na svetu - ako bude igrao bez greške.

Siner tek danas igra protiv Koprive, pa sa Popirinom ili Rusuvuorijem, Šapovalovim ili Fučovičem, Polom ili Bublikom, pa u četvrtfinalu može na Drejpera, Musetija, Kobolija...

Pre potencijalnog finala sa Đokovićem ili Alkarazom igrao bi sa Zverevom, Hačanovim ili De Minorom.

Što se tiče Alkaraza, nakon što je izbacio Opelku igra sa Belučijem pa Darderijem, onda Fokinom, Šeltonom, Rudom ili Griksporom, pa sve isto kao Đoković.