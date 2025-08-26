Mats Vilander izneo je novu teoriju zašto Novak Đoković i dalje igra tenis i smatra da ceo svet greši kada kaže da je to zbog rekorda.
Srpski teniser Novak Đoković učestvuje ove godine na US Openu, što će mu biti čak 20. put da igra (jednom mu nisu dozvolili da uđe u zemlju), a mnogi se pitaju - otkud mu motivacija? Nole ima 38 godina, osvojio je apsolutno sve u karijeri, većina rekorda je u njegovom vlasništvu, ali i dalje ne odustaje.
Odgovor na ovo pitanje zapravo nikada nismo čuli do kraja. Dok se spekuliše da je zbog toga što želi 25. grend slem čime bi definitivno pretekao i Margaret Kort, Mats Vilander sada ima drugu ideju. Nakon što je na US Openu razgovarao sa Đokovićem i nazvao ga je "najbolji teniser ikada", Vilander je u "Eurosport" studiju istakao da je primetio da njegova odluka da još igra tenis nema nikakve veze s rekordima, nego što je tenis za njega i dalje posao za koji je motivisan.
"Uživa svaki dan. Pričamo stalno o rekordima jer ih obara, ali nije Novak i dalje zbog toga tu, nego probudi se ujutru i voli svoj posao. Voli da igra pred toliko ljudi. Možemo da učimo od njega. Svaki novi dan je novi početak za njega. To je prihvatio i to je zaista neverovatno", naglasio je Vilander.
Šta može Đoković na US Openu?
S obzirom na to da se Vilander seća kako je 18-godišnji Đoković debitovao u Njujorku protiv Gaela Monfisa, koji je i dalje na velikoj sceni poput Srbina, pohvalio je nivo fizičke spreme i predanosti: "Neverovatno kako brinu o svojim telima. Zapanjujuće je kako se i dalje kreću. Ludo je što Novak ima tu glad evo već 20 godina. To je neverovatno. Ne mogu da verujem da mu je ovo 20. put da igra. I još je pretnja da osvoji grend slem. Oni su kao dobro vino, sve su bolji s godinama", naglasio je Vilander.
Novak Đoković je istakao da trenutno u tenisu vlada "duopol" Alkaraza i Sinera i da bi voleo da se pojavi "neko treći", baš kao što je slučaj bio s njim u eri dominacije Nadala i Federera, ali Vilander ima drugu teoriju. Misli da je Đoković opet taj treći.
"Ne, ne... Novak je opet taj treći. Pobedio je već Alkaraza na Australijan openu, pa je predao Zverevu, a onda je izgubio od Sinera na Vimbldonu i Rolan Garosu u tesnim mečevima. Dobro se kreće, igra dobar tenis, ali nije mnogo igrao. Odigrao je dovoljno mečeva u životu i moraš da budeš svež kada igraš važne poene. Biće zanimljivo videti šta može", naglasio je Vilander.
Kako izgleda Novakov put na US Openu?
Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena i to znači da je šest pobeda daleko od novog grend slema.
- 1. kolo - Tijen (3:0)
- 2. kolo - Zvajda
- 3. kolo - Mikelsen/Nori
- 4. kolo - Tijafo/Rune
- četvrtfinale - Fric/Menšik
- polufinale - Alkaraz/Šelton
- finale - Siner/Zverev