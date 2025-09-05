Nekadašnji šampion US Opena Endi Rodik priželjkuje spektakl između Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića.

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv Španca Karlosa Alkaraza. Sve je trenutno na strani vlasnika pet grend slem titula, dok će srpski as morati po ko zna koji put da dokazuje zašto ga nikada ne treba otpisivati na najvećim turnirima. Ove sezone je stigao do polufinala sva četiri grend slema, može li u Njujorku da pomeri granicu?

Osim eksplozivnog i 16 godina mlađeg rivala, Đoković će protiv sebe imati vremenske uslove koji mu ne idu u prilog, kao i publiku koji je u prošlosti često znala da ga izbaci iz takta. Možda mu je to ovog puta baš i potrebno. Nekada veliki Đokovićev rival i bivši šampion US Opena iz 2003. Endi Rodik kaže da nikada nije video da jedan igrač dobije naklonost navijača širom svijeta kao što je to pošlo za rukom mladom Špancu.

"Nisam vidio da se globalni fandom okreće igraču kao što je to bio slučaj sa Karlosom. Čak je i Rodžer morao da se trudi dok nije osvojio srca svih", rekao je Rodik.

Smatra da će Novak moći da iskoristi neprijateljsko okruženje u svoju korist i na taj način dođe do ekstra energije koja će mu biti potrebna protiv Alkaraza koji je pokazao sjajan nivo tenisa u dosadašnjem delu turnira.

"Mislim da će biti pakleno. Ako publika bude na Alkarazovoj strani, nema nikoga na zemlji ko više žudi za tom situacijom od Novaka Đokovića. On će izabrati borbu da bi dobio borbu. Mislim da će to biti nevjerovatno pozorište. Iskreno, ako bude paklena atmosfera, mislim, da je to bolje za Novaka. Mislim da želi da ovo bude o emocijama, on je najbolji koga smo ikada vidjeli u takvim situacijama", rekao je Rodik.

Otežavajuće okolnosti za Đokovića

Pored toga što se igra u uslovima koji više odgovaraju Karlosu Alkarazu, srpski as je proveo znatno više vremena na terenu od narednog rivala. Najteži meč je odigrao protiv Tejlora Frica gde je slavio posle četiri seta i to za nešto manje od tri i po sata. Kada se uporedi ukupno provedeno vrijeme, Alkaraz je u značajnoj prednosti.

Španac je do polufinala na terenu proveo samo 9 sati i 33 minuta, dok je Đoković čak tri sata više - 12 sati i 59 minuta.