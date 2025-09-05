Teško da prosječan čovjek može da odgleda meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Cijene karata su paprene i svi su bijesni zbog toga.

US Open je razbesneo navijače zbog meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u polufinalu muškog singla. Razlog za to su apsurdno visoke cene karata i sada je pitanje da li će tribine "Artur Eša" biti pune.

Prema pisanju stranih medija karte za ovaj meč su najskuplje u istoriji turnira i ne mogu se naći ispod 1.000 dolara po mestu. I to su najjeftinije karte. Karte na najgorim mestima neki na internetu preprodaju za 9.000 dolara, a najskuplje karte za mesta pored terena su čak i po 23.000.

Program u petak na dnevnom terminu US Opena počinje ženskim finalom u dublu između parova Taunsend/Siniakova - Rutlif/Dabrovski, a onda će na teren Novak Đoković i ponovo prvi na ATP listi Karlos Alkaraz. Taj meć neće početi pre 21 čas po srpskom vremenu.

U noćnoj sesiji na teren će izaći Janik Siner i Feliks Ože-Aljasim. Koliko je Novak bitan i popularan, ma koliko ga ne voleli mnogi, govore i cene za ovaj meč. Sinera i Ože-Aljasima možete gledati za manje od 300 dolara.

Prošle godine je US Open ukupno imao obrt kapitala od 560.000.000 dolara, a zbog toga je porastao i nagradni fond pa je on sada 90.000.000 sveukupno. Novak će na konto toga što je došao do polufinala osvojiti najmanje 1.260.000 dolara.

