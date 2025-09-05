Novak Đoković ne krije ništa i uvijek je spreman da podijeli sve što zna sa rivalima. Upravo je on najviše pomogao Karlosu Alkarazu i zato mladi Španac nikome ne da da napada najvećeg ikada.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je prilično lako stigao do polufinala US Opena, a njegov učenik Karlos Alkaraz još lakše. Da, dobro ste pročitali njegov učenik. I to ne kažemo mi nego sam najbolji teniser na svijetu.

Više puta su mladog Španca probali da okrenu protiv Novaka, ali im nije uspjelo. Kada je pričao pred Vimbldon rekao je da je Novak sjajan čovjek i da mu je mnogo pomogao u karijeri.

"On je zaista sjajan momak van terena. Ljudi svašta pričaju o njemu, ali on je zaista divna osoba, baš kao i njegova porodica. Volim da provodim vrijeme s njim van terena kad god mogu, da učim od njega. Biti u blizini takve legende kao što je Novak Đoković, imati priliku da učite od njega i da razgovaram s njim tako prisno, kao s prijateljem, za mene je sjajno. Mnogo uživam u vremenu provedenom s njim i na terenu i van njega, i sjajno je znati da je gledao finale Rolan Garosa", rekao je Karlos Alkaraz kada je čuo da je Novak ispratio njegovo finale sa Sinerom u Parizu.

Šta ga je Novak naučio?

"Naučio sam kako da se nosim sa određenim situacijama, kako da se izborim s pritiskom očekivanja, i na terenu - pobijedio me je već nekoliko puta u važnim momentima, tako da sam i iz tih mečeva mnogo naučio", rekao je Alkaraz, a sve je počelo kada ga je Novak odveo na večeru.

Večera koja je promenila sve

Već je napravio veliku karijeru Karlos Alkaraz, a sve je zapravo počelo kada je u ljeto 2023. zaigrao sa Novakom u polufinalu Rolan Garosa. Pred taj meč Novak je izveo mladog Španca na večeru i potom ga pobijedio 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Posle toga je osvojio turnir pobedom nad Kasperom Rudom, ali od tada je krenula dominacija.

Od tada je osvojio četiri grend slema, po dva Rolan Garosa i Vimbldona, a nakon te večere je zapravo vrlo brzo pobijedio na Vimbldonu i to Novaka u finalu.

"Mogu samo da čestitam Karlosu, bio je bolji od početka do kraja. Probao sam da produžim meč u trećem setu, ali je sve išlo ka njegovoj pobjedi. Osjetio sam se inferiorno, bio je bolji igrač i to je to, svaki poen je igrao bolje od mene, smatram da nisam mogao ništa više da uradim, nije mi davao lake poene na moj servis, igrao je sa dosta varijacija. Nikad ga nisam vidio da servira ovako brz, oko 220 kilometara na čas. Mora da je mnogo dobro trenirao servis u subotu na treningu. Jednostavno, bio je bolji u svakom aspektu", rekao je Novak posle meča, a Alkaraz koga sve vrijeme pokušavaju da okrenu protiv Novaka je pred svima iskazao divljenje.

"Toliko sam nervozan da sam zaboravio da čestitam Novaku, ovo je bila teških nedelja za tebe, uradili ste veliki posao i nisi znao da li ćeš da igraš, a stigao si do finala. Imam veliko poštovanje za tebe i tvoj tim, zaista sve čestitke! Ja tek gradim svoj put, svoju karijeru. Za mene su veliki šampioni ti ljudi koji su osvojili 14, 15, 20 i više slemova. To su ljudi koji sjede i jedu za velikim stolom i ja želim tamo da budem jednog dana", rekao je Alkaraz.

Zapravo je do danas Novak jedan od rijetkih koji sa Alkarazom ima pozitivan skor. Pet puta ga je pobijedio, tri puta izgubio, , a na prethodna dva duela bio je bolji.

(MONDO, N.L.)