Patrik Muratoglu već je ocjenjivao izdanje Novaka Đokovića, za razliku od prošlog puta Srbin je dobio ocjenu više.

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst /PSNEWZ / Sipa Press/Profimedia

Novak Đoković zakazao je susret sa Karlosom Alkarazom u polufinalu US opena. Biće to težak meč za Srbina, ako uzmemo u formu u kojoj se nalazi Španac. Ipak, Novak ima jasan cilj - postati najstariji grend slem šampion, ali i postati osvajač najviše velikih turnira (25). Međutim, teniski trener Patrik Muratoglu izneo je mišljenje o spremnosti Đokovića.

Muratoglu na svom instagram nalogu analizira igrače - njihovu spremnost, igru, predstavljanje na terenu. Već je imao mišljenje o Đokoviću, a kako takmičenje odmiče i Muratoglu mnogo bolje ocjenjuje izdanje Srbina. Prethodni put ocjena je glasila sedam, sad je u pitanju osam.

"Opšti nivo: osam od 10. Dovoljno da bude iznad većine igrača, što on radi svaki put. Ali do sada, u poslednjih godinu, godinu i po dana, nedovoljno da pobijedi Alkaraza i Sinera", rekao je Francuz. "Trenutna forma: osam od 10. Svaki put kada se pojavi na grend slemu, igra odlično, ali kada se turnir približi kraju, izgleda ili umorno ili povrijeđeno i ne može da pobijedi."

Ono što Novaku daje prednost na ovom turniru je broj ovojenih titula. Možda Srbin dosad nije imao priliku da stigne do finala, a da jeste vjerovatno bismo vidjeli neko drugačije izdanje najboljeg svih vremena. "Iskustvo osvajanja grend slema: naravno, 10 od 10. On je taj koji je osvojio najviše grend slemova u istoriji."

Nastavio je Muratoglu detaljnije da analizira Đokovića: "Sposobnost da podigne svoj nivo u velikim mečevima: osam od 10. On je bio taj koji je ranije imao 11 od 10, ali opet, u poslednje dvije godine, sa izuzetkom Olimpijskih igara gdje je njegova motivacija bila na vrhuncu, ne mislim da je njegova motivacija dovoljno visoka da podigne svoj nivo dovoljno da pobijedi Sinera i Alkaraza kada je riječ o polufinalima grend slema."

"Fizička i mentalna svježina: Dajem mu sedam od 10. Prije turnira, mislim da bi svako mogao pomisliti da će biti 10 od 10. Nije igrao uopšte od Vimbldona. Izgledao je pomalo van forme, ne u smislu igre, već u smislu načina na koji je govorio posle meča", ponovo je podsjetio bivši trener Serene Vilijams na izjave Novaka posle mečeva.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

"A, činjenica da ne igra nijedan turnir osim grend slema i izgleda da je to sada izbor, otežava mu da bude u potpunosti sposoban da odigra cijeli grend slem u pet setova, a da se ne osjeća umorno. Vjerujem da je polufinale njegov maksimum."