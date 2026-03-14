Nevjerovatna scena dogodila se na utakmici između Dalasa i Klivlenda gdje su sudije dale loptu pogrešnom timu, a onda ni igrači Mavsa nisu znali na koji koš napadaju.

Neviđena situacija dogodila se u NBA ligi. Viđali smo da neki igrač izgubi fokus, da trener ili neko iz stručnog štaba u datom trenutku nešto previdi, ali da oba tima, sudije i stručni štabovi ne primijete da pogrešan tim ima loptu i napada pogrešnu stranu terena – to se do sada gotovo nije dešavalo.

Upravo takva bizarna scena viđena je na utakmici između Dalasa i Klivlenda krajem treće četvrtine. Kavsi su imali ubjedljivu prednost (99:77) kada je sudija ispod koša dao loptu igračima Mavsa, koji su krenuli u napad.

Tek kada su prešli na protivničku polovinu terena začula se pištaljka sa druge strane parketa. Drugi sudija je tada primijetio šta se dešava i prekinuo meč u trenutku kada je lopta već prešla na drugu polovinu terena.

Donovan Mičel je više puta vikao „Naša je lopta“, dok su se sudije našle u nezavidnoj situaciji, iako ni igrači nijesu bili mnogo pažljiviji. Trener gostiju Keni Atkinson počeo je da se smije, jer ni on ni stručni štab nijesu odmah primijetili šta se dešava.

Sve je počelo bezazlenom greškom sudije, a potom je gotovo cijela situacija prošla nezapaženo kod većine igrača na terenu. Jedini koji je odmah reagovao bio je Mičel, koji je sve vrijeme prigovarao drugom sudiji.

Klivlend je na kraju ubjedljivo slavio rezultatom 138:105, predvođen Moblijem koji je ubacio 29 poena uz sedam skokova. Mičel je dodao 24 poena i osam asistencija, dok je Harden meč završio sa 17 poena, sedam asistencija i sedam skokova.

Na drugoj strani najefikasniji su bili Fleg sa 25 poena i četiri skoka, kao i Maršal koji je ubacio 17 poena uz sedam skokova.