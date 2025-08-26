Najbolji teniser ikada otvorio dušu, ispričao šta ga i dalje motiviše da igra tenis.

Izvor: Jay Shetty Podcast/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković gostovao je u podkastu britansko-indijskog autora Džeja Šetija gdje je govorio o "bijelom sportu" na potpuno drugačiji način. Inače, Šeti je nekadašnji monah i jedan od najmoćnijih ljudi na društvenim mrežama gdje ga prate milioni ljudi.

Srpski as je dobar prijatelj sa Šetijem koji je autor nekoliko knjiga koje za temu imaju motivaciju, inspiraciju i metode i tehnike razmišljanja na putu ka blagostanju uma. Razgovor je trajao više od dva sata, a najzanimljiviji je dao onaj u kome Đoković govori o pomjeranju granica i šta ga to vuče da i dalje igra tenis.

"Kada napuniš 30 godina, počinješ da brojiš dane do penzije. Iako ima izuzetaka kao što je Džimi Konors, legenda. Igrao je polufinale ili finale na US Openu kad je imao 40 i dalje je dominirao na Turu. Bilo je samo nekoliko izuzetaka, sada je drugačije. Zašto? Zato što je njega o tijelu dosta napredovala. Sada ne samo da 10 ili 15 momaka i djevojaka imaju nekoliko ljudi u svom timu koji brinu o njima. Imate top 50 ljude koji imaju ljude koji brinu o njima. Drugačiji su uslovi za igrače, više zarađujemo, što nam dozvoljava da zaposlimo više ljudi koji će brinuti o našem tijelu. S druge strane, to je jedna vrsta kurioziteta. Dokle mogu sa 38 godina. Koliko još mogu da testiram svoje granice? Ja ne osjećam da imam granice, granice su konstruisane u našim mislima", rekao je Đoković.

Upitan je da li je ostvario sve što je zacrtao u tenisu? Priča je dosta dublja od ljubavi prema tenisu i seže u Novakovo rano detinjstvo...

"Jesam, i više od toga, I u isto vrijeme želim da uradim još toga. S jedne strane to dolazi iz dobre namjere, motivacije, ljubavi prema sportu, inspiracije, strasti, učiniti ljude srećnim. Ali ono što dolazi iz manje dobeog mjesta je moj osjećaj da nije dovoljno, i to dolazi iz mog ranog djetinjstva i odnosa sa mojim ocem. Osjećaj da nisam dovoljno dobar, da nije dovoljno . Kada govorim o tome već postajem emotivan, to je bitka koju često prolazim. Mnogi ljudi me pitaju, šta još želiš da ostvariš, sve si ostvario zašto nastavljaš? Kažem da osjećam duboko u sebi da dokle god imam kapacitet i sposobnost da se takmičim za najveće titule u sportu nastaviću da se borim", rekao je Novak.

Sljedeću šansu za pomjeranje granica ima već na US Openu gdje će pokušati da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu i jednom zauvek reši GOAT debatu u svoju korist.