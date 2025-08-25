Novak Đoković je na konferenciji za medije posle pobede u prvom kolu US Opena između ostalog pričao i o Ani Blinkovoj.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković je u sjajnim odnosima sa Arinom Sabalenkom, a sada smo na US Openu saznali da mu je simpatična i Ana Blinkova. Ruska teniserka prošla je u drugo kolo pobedom nad Jurijom Sarodubcevom iz Ukrajine 6:3, 6:1 a novinare je oduševila znanjem jezika.

Ona govori sedam jezika, a kako je Novak poznat po tome što mu jezici idu od ruke i što se svuda potrudi da nauči pokoju reč jezika zemlje u kojoj nastupa pitali su ga šta misli o tome. "Ja sad imam rivala na turu", rekao je Novak i nasmejao se.

Zatim je objasnio da on govori mnogo jezika, ali nije baš siguran na koliko jezika može tečno da razgovara. Ipak, istakao je da nije još naučio sve što bi želeo, a citirao je i jednu našu poslovicu.

"Ne znam šta tačno znači pričati neki jezik, to je dosta relativno. Ne govorim tečno nekoliko jezika, ali mogu da govorim te jezike dovoljno dobro da komuniciram i da se snađem. Vidite uvek sam imao veliku strast prema jezicima i lingvistici. Ima izreka u srpskom: Što više jezika znaš, to više vrediš.

Mislim da je značenje toga da će te ljudi više poštovati ukoliko pričaš više jezika. Videće da se trudiš da govoriš njihovim jezikom. Uvek mi se to dopadalo, dopadalo mi se kada se ljudi trude da nauče makar nekoliko fraza bilo kog jezika", rekao je Novak.

Šta će još naučiti Novak?

Novak Đoković planira da nauči još mnogo jezika, iako je već mnogo puta oduševio poznavanjem velikog broja jezika, interesovanjem za kulturu drugih naroda i država. Sada su na redu ruski, grčki, španski...

"Osećam da vas onda ljudi drugačije tretiraju, na drugi način vas prihvate. To je neverovatan svet, sa ogromnim brojem jezika. Teško je sve ih naučiti, ali zaista želim da naučim još nekoliko. Planiram da naučim grčki, ruski, možda da usavršim španski još malo. Imam pred sobom još nekoliko godina da učim jezike. Dopada mi se to i mislim da vam tenis dozvoljava da dolazite u kontakt sa drugačijim ljudima koji govore drugačije jezike i to je dobro. Ako će vam to ljudi dozvoliti, da pričate sa njima jezik koji učite, to je sjajno. Svaka čast Blinkovoj, sjajno. Nisam znao da zna sedam jezika, to je sjajno", rekao je Novak na konferenciji za medije posle pobede nad Lernerom Tijenom u prvoj rundi.

Ko je Ana Blinkova?

Ova 26-godišnja teniserka rođena je u Moskvi, a sada je 71. na svetu. Stigla je i do 34. mesta na VTA listi 2023. godine, a na grend slemovima nikada nije dogurala dalje od trećeg kola. Osim tenisa ozbiljno se bavila šahom, a najveća titula joj je osvajanje Transilvanija opena iz serije 250 u Rumuniji.

(MONDO, N.L.)