"Ostavio sam mu parfem, torbicu i štap za pecanje": Poslednji trenuci Darka dok se oprašta od brata kidaju dušu

Autor Marina Cvetković
0

Darko Lazić iz dubine srca je rekao prijateljima o poslednjim trenucima koje je proveo sa rođenim bratom Draganom koji je juče sahranjen u Brestaču.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Bol i tuga u porodici Darka Lazića ne jenjavaju. Nakon što je sahranio svog brata Dragana Lazića, pjevač je u krugu prijatelja i porodice podijelio najteže trenutke kroz koje prolazi.

Riječi koje su rasplakale sve koji su ih čuli, a u kojima je podijelio kako su izgledali poslednji trenuci prije nego što je zauvijek zatvoren sanduk sa tijelom njegovog brata.

Riječi koje kidaju

Neutješan, Darko je prijateljima koji su došli na posljednji ispraćaj pokušao da objasni ono što se teško može izgovoriti.

„Lijepo sam ga obukao… U kovčeg sam mu stavio mikrofon, parfem, torbicu i štap za pecanje“, rekao je tiho.

Te riječi odjeknule su među okupljenima snažnije od bilo kog govora. U njima je, simbolično, stalo sve ono što je činilo Draganovu ljubav prema muzici, lični trag koji je ostavljao gdje god da se pojavi i njegovu veliku strast prema pecanju, u kojem je pronalazio mir i zadovoljstvo.

Slomljen od tuge, Darko je dodao:

„Eto, sve se sredilo, bio je nikad srećniji i nikad bolji… i onda ovako da mi ode.“

Kako je već poznato, braća su bila izuzetno bliska i gotovo svakodnevno u kontaktu. Njihov odnos bio je mnogo više od obične bratske veze – bili su prijatelji, oslonac i podrška jedan drugome kroz sve životne situacije. Iako su ih obaveze često vodile na različite strane, trudili su se da svaki slobodan trenutak provedu zajedno, bilo u porodičnom domu, bilo u društvu zajedničkih prijatelja.

