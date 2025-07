Novak Đoković nije uspio da osvoji Vimbldon ove godine i da tako dođe do 25. grend slema, ali sada je Mats Vilander ispričao zašto ne treba navijači da padaju u očaj. I dalje nije gotovo.

Čuveni švedski teniser Mats Vilander je hvalio kao niko Novaka Đokovića poslije eliminacije u polufinalu Rolan Garosa. Bio je ubijeđen Vilander da su njegove igre na šljaci samo najava još boljeg učinka na travi, tako da je u intervjuima između dva grend slema pričao i kako vjeruje da Đoković može da osvoji Vimbldon.

Nažalost, to se nije ispostavilo kao tačno pošto je Đoković zaustavljen u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera (3:0), ali to nimalo nije pogodilo Vilandera. U svojoj kolumni za "L'Ekip" uoči tog meča zapravo je rekao koliko uopšte nije bitno da li će se Đoković domoći tog rekordnog 25. grend slema, iako bi zapravo bilo pomalo srceparajuće za teniski svijet da na kraju ne vidimo kako i na taj način ispisuje istoriju sporta.

"Mislim da se teniski svijet malo previše opustio uz taj narativ da je ovaj vikend možda Novakova posljednja prilika da dođe do 25. grend slem titule. Ne kažem da ljudi ne bi trebalo tako da razmišljaju, s obzirom na to da ima 38 godina, ali iskreno ljudi - kolika je zapravo razlika između 38 i 39 godina?", rekao je Vilander i objasnio zašto "izvlači" ovaj argument.

"Godine kod njega? Ni u jednom trenutku on sebi ne govori da mu je ovo posljednja šansa. Ne može tako da razmišlja jer i dalje igra nevjerovatno dobro, a pred njim su još dva grend slema na betonu, uključujući Australijan open, koji je osvojio deset puta".

Vilander je sada svim srcem uz Đokovića?

Istakao je Vilander u svojoj kolumni da bi osvajanje Vimbldona - uz pobjede nad Sinerom i Alkarazom, dvojicom najboljih na svijetu - dovelo do toga da 25. grend slem bude i najvažniji u njegovoj karijeri, međutim iako to nije uspio da uradi sada to nikako ne znači da je za njega to neostvaren san.

"I dalje će vjerovati da može i naredne godine", piše Mats Vilander i dodaje: "Bilo bi zaista bolno ako nikad ne osvoji tu 25. grend slem titulu. Ona je važna za njega, naravno, ali i za istoriju tenisa. On zaslužuje da stoji potpuno sam na samom vrhu".

Šta je Đoković rekao poslije Vimbldona?

Nije ličio na sebe Novak Đoković u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera, koji ga je dobio peti put zaredom, a nije želio da izgovor traži u povredi koja ga je evidentno mučila.

"Ne bih rekao da je loša sreća ili sudbina, već da su godine. Tijelo osjeća sve što je prošlo. Realnost me je pogodila kao nikada ranije. Moram da budem iskren, kao nikada u posljednjih godinu, godinu i po dana. Teško mi je da prihvatim, jer osjećam i dokazao sam da mogu da igram i dalje jako dobro kada sam svjež i odmoran. Ove godine mi je teško da igram na tri dobijena seta. Što duže turnir odmiče, to mi je teže. Dođem do polufinala i tu me čekaju Alkaraz ili Siner koji su svježi, naoštreni, a ja sa pola rezervoara. Tako je kako je. Moram to da prihvatim i da se izborim sa novom realnošću", rekao je Đoković.