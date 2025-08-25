Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zatražio ljekarski tajm-aut na US Openu kada je bilo očigledno da više ne može da stoji

Izvor: HBO max/screenshot

Novak Đoković prolazio je kroz velike fizičke probleme u meču 1. kola US Opena protiv Amerikanca Lernera Tijena. U toku maratonskog, iscrpljujućeg drugog seta od skoro sat i po, Nole se na momente naslanjao na kolena, bio vidno nervozan, a poslije haotičnog taj-brejka pozvao je doktora.

Nije bilo odmah poznato da li je u pitanju neka povreda (i ako jeste, koja), ali je bilo očigledno da Novak trpi veliki bol, zbog kojeg se u toku drugog seta istezao, hvatao dah, pokušavao da dođe sebi...

Ipak, nakon intervencije ljekara i "lajv" prenosa tog tajm-auta, bilo je očigledno da su Novaka mučili žuljevi. Pogledajte kako mu je izgledao palac:

Izvor: HBO max/screenshot

Sigurno je da je pauza od mjesec i po od prethodnog meča ostavila traga na Novakovom tijelu, nogama i na njegovoj igri, ali bi eventualna povreda bila veoma zabrinjavajuća vijest za njegov nastavak turnira i sezone.

Srećom, djeluje da su u ovoj situaciji žuljevi bili razlog njegovog mučenja u drugom setu, koji je ipak riješio u svoju korist. Pogledajte koliko mu je bilo teško na momente:

Neposredno prije ovog medicinskog tajm-auta Novak je našao način da osvoji taj-brejk u kojem su obojica tenisera ispustili svoje servise u čak šest uzastopnih poena. Sa ipak mirnom prednošću 2:0 Novak je imao više prostora za predah i za vraćanje fokusa.

Kada mu je saniran problem, u trećem setu je glatko nadigrao rivala i rezultatom 3:0 u setovima izborio plasman u 2. kolo US Opena.