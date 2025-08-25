Novak Đoković se potpisivao na loptice, teniske rekete, patike, majice i šorceve. Ali, na glavu navijača? I to!

Izvor: x/@Dorothy_Nolena

Novak Đoković je prošao Lernera Tijena i plasirao se u drugo kolo US Opena, a kada je konačno savladao mladog Amerikanca imao je vremena da se posveti publici. Nakon što su ga oduševljeno pozdravili tokom intervjua na terenu, gomila navijača se poređala za potpise.

Nosili su kao i obično majice, lopte, loptice, kačkete i ostale sportske rekvizite na kojima su htjeli da imaju potpis najboljeg tenisera na svijetu, ali jedan navijač je otišao korak dalje. On je sve vrijeme skakao i pokazivao Novaku gdje da mu se potpiše.

Ošišan na ćelavo, navijač je držao marker i sve vrijeme pokazivao na svoju glavu. Novak je za to vrijeme pokušavao da svima udovolji i da se potpiše, a kada je vidio šta navijač želi, nije ni trepnuo. Odmah mu je udovoljio. Pogledajte ovaj hit momenat sa US Opena:

(MONDO, N.L.)