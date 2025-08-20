Srpski teniser Novak Đoković praktično je otpisan pred početak US Opena, a možda je baš to ono što je trebalo da čuje. Znamo da to obično pozitivno utiče na njega.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Srpski teniser Novak Đoković stigao je na US Open samo dan prije nego što je trebalo da igra u miks-dublu sa Olgom Danilović, odmah su ispali, a to je očigledno bio signal svima da najveći svih vremena i nije previše motivisan. Tako su "teniski eksperti" uoči početka turnira mahom otpisali Đokovića istakavši neke druge tenisere u prvi plan, što donekle može da se razumije jer nije osvojio grend slem od US Opena 2023. godine, ali upadljivo je potcjenjivanje.

Tako je tim eksperata koji će komentarisati utakmice na "Skaju" - i koji čine Martina Navratilova, Kolin Fleming, Anabel Kroft, Naomi Kavadej, Marion Bartoli, Džonatan Overend i Điđi Salmon - istakao da Janik Siner sigurno osvaja US Open.

Istovremeno, niko od njih sedmoro nije ni pomenuo Novaka Đokovića, kao da ne postoji. Međutim, takve stvari mogu samo da motivišu Noleta i skinu mu pritisak sa leđa, što zapravo može da bude i dobar znak. Dovoljno je samo da pročita šta je recimo za njega rekla Martina Navratilova, koja ga je inače često i kritikovala.

"Janik Siner najbolje igra na betonu i posle ove pobjede na Vimbldonu mislim da će biti pun samopouzdanja. Biće teško bilo kome da ga pobijedi", rekla je Navratilova, ali prije nego što je Siner osjetio slabost u finalu Sinsinatija protiv Alkaraza.

Interesantno je da je Novaka Đokovića otpisala i slavna francuska teniserka Marion Bartoli koja je uglavnom na njegovoj strani i često ga je branila od drugih: "Siner je skoro pobijedio na Vimbldonu i bio je samo poen udaljen od osvajanja Rolan Garosa, a to su daleko najteže podloge za njega. Na betonu će pregaziti sve", naglasila je Bartoli.

Ne samo da u Đokovića ne vjeruju bivše teniserke, nego ni komentatori. Tako je Džonatan Overend, najpoznatiji britanski glas, istakao da bi bio iznenađen da Siner ne osvoji US Open: "Toliko je teško kladiti se protiv Sinera. Finale Vimbldona je na neki način mnogo toga pokazalo, jer su već imali onaj klasik na Rolan Garosu, ali mislim da je lako zaboraviti da je Siner zapravo trebalo da dobije taj meč protiv Alkaraza u Parizu".

Šta može Novak Đoković na US Openu?

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia/Cowie/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Iako se često priča o tome da Novak Đoković igra ispod svog nivoa, ne treba zaboraviti da je igrao tri polufinala na grend slemovima ove sezone. Morao je da preda Zverevu u Melburnu, dok je na Vimbldonu i Rolan Garosu gubio od Sinera, ali ne treba zaboraviti da Italijan dolazi sa zdravstvenim problemom u Njujork.

Žreb za US Open je u četvrtak od 18 časova, a Novak Đoković će biti tek sedmi nosilac, što znači da ga gotovo sigurno čekaju mečevi i sa Sinerom i Alkarazom (ako ne ispadnu ranije), od toga s jednim možda i u četvrtfinalu.