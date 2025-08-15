Novak Đoković ima jedinstvenu šansu na US Openu, ovo nikome u istoriji nije uspjelo.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ide na US Open bez ijednog takmičarskog meča na tvrdoj podlozi, dok se njegovi najveći rivali bore za titulu na Mastersu u Sinsinatiju. Srpski as nije igrao još od polufinala Vimbldona gdje ga je nadigrao Janik Siner, da bi potom donio odluku da se povuče sa Mastersa u Torontu i Sinsinatiju. Bilo bi pravo čudo da u Njujorku uspije da se domogne rekordnog 25. grend slema, a ako mu to pođe za rukom bio bi jedini koji je osvojio taj turnir bez pripreme na američkim terenima.

Od kada je Otvoreno prvenstvo SAD prešlo na tvrde podloge 1978. godine, nijedan igrač nije uspio da ode do kraja u Njujorku, a da ne odigra barem jedan pripremni turnir na tvrdoj podlozi u julu ili avgustu.

Postoji nekoliko igrača koji su osvojili poslednji grend slem u sezoni sa minimalnom pripremom. Jedan od njih je Dominik Tim koji je to uspio 2020. godine pobijedivši Aleksandra Zvereva u finalu, a da je prethodno odigrao samo jedan meč.

Džon Mekinro je takođe podigao pehar u Njujorku nakon samo tri odigrana meča, dok je Endi Mari 2012. isti broj puta izašao na teren. Karlos Alkaraz je svoju prvu grend slem titulu osvojio upravo na US Openu 2022. godine, a prethodno je odigrao četiri meča u Torontu i Sinsinatiju.

Svakako, Đoković i dalje važi za favorita, pogotovo pošto se igra na njegovoj omiljenoj podlozi i ponovo nalazi u jedinstvenoj šansi da ispiše nove stranice istorije. Novim podvigom u Americi bi definitivno potvrdio titulu kralja tvrdih podloga koju mu mladi Janik Siner već polako ugrožava.

Đoković nikada nije osvojio US Open kada je propustio Sinsinati

Ovo je treći put u karijeri da će Novak igrati na US openu, a da prethodno nije igrao na turniru u Kanadi, odnosno Sinsinatiju. Prvi put to se dogodilo 2021, a drugi put 2024. Prvi put je izgubio u polufinalu od Aleksandra Zvereva, dok je prošle godine za njega bio koban Aleksej Popirin već u 3. kolu. U svakom slučaju, Novak do kraja godine može da zaradi bodove za ATP listu i pokuša da se vrati u Top 5. Ukoliko ne uspije da ostvari apsolutni rekord i osvoji 25. grend slem titulu, novu priliku imaće na Australijan Openu.