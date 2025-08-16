Novak Đoković imaće pakleno težak žreb na US openu, da bi uzeo titulu moraće da igra opet sa Sinerom i Alkarazom. U Njujork dolazi bez ijednog pripremnog meča.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novaka Đokovića čeka paklen žreb na US openu. Još uvek nije održan žreb, ne zna se ko mu stoji na putu ka 25. grend slem tituli, ali ono što se zna već sada jeste da će taj put da bude trnovit. Sve to dodatno otežava i činjenica da je pao na ATP listi i da na poslednji grend slem sezone dolazi kao sedmi nosilac, prestigao ga je Ben Šelton.

Šta to znači? Znači da će u Njujorku imati pakleno težak zadatak. Opet će morati da pobijedi one iz vrha da bi prošao. Dakle, ako gledamo projektovan žreb i ako svi favoriti budu prolazili, potencijalni protivnici Đokovića u Njujorku biće Saša Zverev ili Tejlor Fric u četvrtfinalu, a Janik Siner ili Karlos Alkaraz u polufinalu odnosno finalu. U zavisnosti od toga sa kojim od prve dvojice bude u istom dijelu "kostura". I to nije sve, postoji opcija da na tom putu igra i protiv jednog od dvojice koji su tik ispred njega, Džeka Drejpera (Britanija) ili Bena Šeltona (Amerika).

Dakle, odluka Đokovića da ne igra ni na jednom pripremnom turniru uoči US opena, pošto je otkazao učešće u Torontu i Sinsinatiju, mogla bi skupo da ga košta. Pretpostavlja se da je to uradio kako bi dodatno odmorio, jer je na prethodnim slemovima pričao kako osjeća da dolazi sa "polu praznim rezervoarom na mečeve sa Sinerom i Alkarazom" i da osjeća da je bez energije zbog umora i svega, ipak ima 38 godina.

Da li je to bila dobra odluka ili ne, pokazaće se vrlo brzo. Turnir u Njujorku počinje 24. avgusta i trajaće do 7. septembra, a kvalifikacije kreću 18. avgusta.

Šta je Novak radio u pauzi?

Poslednji zvaničan meč Đoković je odigrao 11. jula na Vimbldonu kada je u polufinalu izgubio od Janika Sinera (6:3, 6:3, 6:4). Dakle, na US open dolazi bez ijednog meča za mjesec i po dana. To može da bude mač sa dvije oštrice i toga je i on svjestan. Počeo je sa treninzima i pripremama tek prije nekoliko dana u Crnoj Gori.

Šta je radio do tada? Uživao na Balkanu. Bio je u Hrvatskoj sa Lukom Modrićem i Aleksandrom Čeferinom, pa je išao i u Crnu Goru. Najduže se zadržao na Žabljaku gde je jahao konje, igrao fudbal sa sinom Stefanom i decom. Posle svega toga odlučio je da je vrijeme da krene sa treninzima. Poslednji grend slem sezone se bliži...

Đoković igra i protiv tradicije

Niko u istoriji nije osvojio US open, a da prije toga nije odigrao nijedan pripremni meč. Najbliži tome bio je Dominik Tim koji je 2020. odigrao samo jedan meč uoči turnira koji je osvojio. Džon Mekinro i Endi Marej su podizali pehare sa samo tri meča "u nogama".

Zanimljivo je i da će ovo biti treći put u karijeri da Novak igra na US openu, a da prije toga nije igrao ni na jednom pripremnom turniru. Prvi put je to bilo 2021. godine i tada je u finalu u Njujorku izgubio od Danila Medvedeva, dok je prošle godine izgubio u trećem kolu od Alekseja Popirina.