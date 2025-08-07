US Open napravio drastičnu promjenu u nagradnom fondu za predstojeći turnir koji je na programu krajem septembra.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je odlučio da propusti Masterse u Torontu i Sinsinatiju, pa će naredni takmičarski meč odigrati na US Openu koji je na programu od 24. septembra. Organizatori poslednjeg grend slema u sezoni su odlučili da drastično uvećaju nagradni fond (ukupno 90 miliona dolara), pa će šampionu u obije konkurencije ići čak pet miliona dolara.

Ako uzmemo u obzir da je prošle godine to bila cifra od 3,6 miliona, uvečanje iznosi velikih 39 procenata. Titule će braniti Janik Siner i Arina Sabalenka, a ovo će ostalim konkurentima za tron definitivno biti dodatni motiv.

Kada uporedimo sa nagradnim fondovima ostalih grend slemova, osvajači trofeja su na Rolan Garosu dobili 2,55 miliona eura, na Australijan Openu 2,4, a na Vimbldonu 3,5 miliona funti.

2025 US Open prize money sets record for largest purse in tennis history.



More info ➡️:https://t.co/BINfnymUOspic.twitter.com/85xr0MopzW — US Open Tennis (@usopen)August 6, 2025

Đokovićevi rezultati na US Openu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu na predstojećem US Openu, ali će mu put do istorije biti nikad teži. Srbin je u Njujorku do sada osvojio četiri pehara - 2011, 2015, 2018. i poslednji 2023. godine.

Novak je čak šest puta poražen u finalima - 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 i 2021. godine. Prvu titulu je osvojio 2011. godine koja je jedna od najuspješnijih u njegovoj karijeri.