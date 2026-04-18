Žakelj traži reakciju i pobjedu, Megi ističe važnost energije i koncentracije u brzom ritmu meča

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši KK Budućnost VOLI gostuju u Rumuniji ekipi U-BT Cluj-Napoca u utakmici koja nosi veliki rezultatski i takmičarski značaj, ali i predstavlja svojevrsnu uvertiru za predstojeći četvrtfinalni duel u regionalnim takmičenjima.

Meč je na programu u nedjelju od 17 časova, a dodatnu težinu dobija i zbog plasmana na tabeli Top 8 faze – „plavo-bijeli“ su trenutno četvrti sa skorom 17-6, dok je Kluž peti sa učinkom 13-10.

Poseban kontekst ovom susretu daje i nedavni međusobni duel u Podgorici, kada je Budućnost u „Morači“ slavila 94:89 i tako pokazala da može da odgovori kvalitetnom rivalu, ali i prvi put savlada rumunski tim.

Ovo gostovanje tako nije samo još jedan izazov, već i važna provjera pred završnicu sezone, kada svaki detalj može odlučiti.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj ističe da njegov tim zna šta ga očekuje, ali da je fokus isključivo na narednom meču.

„Znamo kakva je ekipa Kluž, vrlo nezgodna. Ipak, želimo pobjedu u ovoj utakmici. Pripremamo se kao i za svaki meč, sa ciljem da budemo čvršći i koncentrisaniji nego u prošloj utakmici protiv Dubaija. Svjesni smo da ćemo protiv njih igrati i u četvrtfinalu, ali je sav fokus trenutno samo na ovoj utakmici i na tome da izvučemo maksimum“, poručio je Žakelj.

Sličnog stava je i igrač Budućnosti Fletcher Magee, koji se nedavno vratio na teren nakon pauze.

„Dobar je osjećaj vratiti se na teren. Nije lako gledati utakmice sa strane i biti van ekipe toliko dugo. Riječ je o protivniku kojeg dobro poznajemo, igraju brzo i imaju kvalitetne bekove. Očekuje nas teška utakmica, sa mnogo šuteva za tri poena i dosta tranzicije. Pokušaćemo da odgovorimo energijom i pristupom i nadam se da ćemo na kraju doći do pobjede“, kazao je Megi.

Budućnost u Kluž putuje sa jasnim ciljem – ne samo da ostvari pozitivan rezultat, već i da pokaže zrelost i spremnost za mečeve koji već imaju plej-of težinu.