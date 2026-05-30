Fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due rekao je da je ponosan na veliki uspjeh u Ligi šampiona i da je njegova ekpa zaslužila da osvoji trofej.
"Toliko smo ponosni. Ovo je bila dobra utakmica protiv zaista dobrog tima. Moramo da uživamo u tome kao porodica pošto smo to zaslužili", rekao je Due za TNT Sports poslije utakmice.
Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti poslije izvođenja jedanaesteraca pobijedili Arsenal 4:3, nakon što je poslije regularnog dijela i produžetaka bilo neriješeno 1:1 Due je bio precizan u drugoj seriji.
"Pokušavam da ostanem miran kod svakog penala koji izvedem. Postigao sam gol, nevjerovatno je", naveo je Due.
"Moramo da ostanemo skromni. Ovo je ludo. Ponovo ćemo se vratiti na posao. Želimo više. Mladi smo, glasni smo i ambiciozni", dodao je Due.
"PSŽ je zaslužio titulu" Due pun utisaka: Ovo je ludo!
Finale Lige šampiona, Liga šampiona, PSŽ, Arsenal
Pari Sen Žermen je tek drugi klub u ovom formatu Lige šampiona koji je uspio da odbrani titulu u Ligi šampiona, poslije Real Madrida koji je od 2016. do 2018. godine osvojio tri uzastopne titule.
(Kurir Sport/Beta)