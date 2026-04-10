Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Poslije velike pobjede nad KK Partizan, utakmice koja je još jednom pokazala koliko dvorana Morača može da ponese ekipu kada se poklope energija, karakter i strpljenje, pred KK Budućnost je novi izazov – možda i zahtjevniji nego što na prvi pogled izgleda.

Ovoga puta ne ide se na obično gostovanje, već na duel sa ekipom koja trenutno drži vrh Top 8 faze ABA liga. Riječ je o timu koji je prije nepunih mjesec dana slavio u Podgorici i jasno pokazao koliko može da bude opasan kada uhvati pravi ritam. Upravo ovakve utakmice imaju posebnu težinu – prilika su da se vidi da li je iz poraza nešto naučeno i može li se uzvratiti kada sezona ulazi u najvažniju fazu.

Meč je zakazan za ponedjeljak, 13. april, sa početkom u 20 časova, a umjesto u Koka-Kola areni igraće se u sarajevskoj Zetra. Promjena ambijenta donosi drugačiji ugođaj, ali suština ostaje ista. Budućnost izlazi na parket protiv lidera sa skorom 19-3, dok plavo-bijeli imaju 17-5. Ulog je veliki – pozicija na tabeli, samopouzdanje i što bolji raspored pred plej-of.

Dubai Basketball je ove sezone sastavljen s jasnom ambicijom da bude više od kratkotrajnog projekta. To potvrđuje i kvalitet rostera – od Džanan Musa i McKinley Wright IV, preko Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš, do Mfiondu Kabengele, uz trenera Jurica Golemac. To je spoj talenta, snage i širine koji rijetko ko može da isprati tokom svih 40 minuta bez oscilacija.

Uz to, u ovaj duel ulaze u dobrom ritmu – pobjeda nad KK Cedevita Olimpija u ABA ligi, pa zatim veliki preokret u Žalgiris Kaunas u Evroliga, jasno pokazuju formu u kojoj se nalaze. Protiv takvog protivnika nema prostora za prazne minute, jer svaka slabost brzo bude kažnjena.

Budućnost u Sarajevo ne ide da provjerava gdje je – to je već dobrim dijelom jasno. Ide da pokaže da poraz od Dubaija u “Morači” nije bio konačan sud, već vrijedna lekcija. Ide da potvrdi da pobjeda nad Partizanom nije bila samo trenutak inspiracije, već nagovještaj ozbiljnog finiša sezone.

Dubai jeste lider, moćan i dubok po sastavu, ali Budućnost u ovakve utakmice mora da ulazi bez respekta koji sputava. Jer vrh se ne posmatra sa distance – na njega se ide direktno.