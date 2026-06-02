Popularni američki reper nastupiće 8. oktobra u Beogradskoj areni u sklopu svjetske turneje „Don’t Be Dumb“

Američki reper, producent i modna ikona A$AP Rocky dolazi u Beograd u okviru svoje svjetske turneje „Don’t Be Dumb World Tour 2026“.

Jedna od najvećih zvijezda savremene hip-hop scene nastupiće 8. oktobra u Beogradskoj areni, a koncert je dio evropskog dijela turneje kojom promoviše novi album „Don’t Be Dumb“, prvi studijski projekat nakon osam godina.

Turneja je počela krajem maja u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon nastupa u brojnim gradovima Sjeverne Amerike, Rocky će tokom jeseni obići najveće evropske metropole, među kojima su London, Pariz, Berlin, Milano, Prag, Budimpešta, Zagreb i Beograd.

Opšta prodaja ulaznica počinje 5. juna u 9 časova putem zvaničnih prodajnih kanala.