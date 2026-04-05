Trener Partizana Đoan Penjaroja ne želi da se stvara preveliki problem od jednog poraza u ABA ligi i zbog jednog slabog nastupa crno-bijelih

Trener Partizana Đoan Penjaroja kritikovao je igru svog tima u porazu protiv Budućnosti, čestitao domaćinu, ali ne želi da se daje preveliki značaj lošem nastupu.

"Ako izgubimo jedan meč i sve postane katastrofa, onda imamo veliki problem. Nismo igrali dobro, ali nije katastrofa", rekao je on na konferenciji za novinare u hali "Morača.

Insistira Đoan Penjaroja na tome da Partizan igra dobru sezonu u ABA ligi i da u ovoj fazi ne bi trebalo da razmišlja o osvajanju titule, već samo o narednom treningu i utakmici. U ovom slučaju, o "duplom" kolu Evrolige, u kojem će crno-bijeli u srijedu gostovati Efesu, a u petak dočekati Žalgiris.

"Od kada sam došao, najvažnija nam je sledeća utakmica. Naš osnovni cilj je da pobedimo u ABA ligi, jer u Evroligi nemamo drugih opcija. Ipak, uvijek se pripremamo tako da je najbitniji onaj meč pred nama. Glavni cilj nam je da osvojimo ABA ligu i to je jasno, ali nije ovo trenutak da svakodnevno razmišljamo o tome. Cilj je da se bolje spremimo, a danas nismo igrali na uobičajenom nivou"

"Nije momenat da pričamo o lošoj igri"

Naglasio je Španac i to da je njegov tim odigrao treću utakmicu u sedam dana.

"Šest pobjeda zaredom u Evroligi nisu problem, ovo su različita takmičenja, drugačiji timovi. Budućnost je danas igrala bolje od nas i jasno je da nije jasno igrati tri puta u sedmici. Veoma poštujemo ABA ligu, igrali smo veoma dobro u svim mečevima u poslednja tri mjesca, koliko sam u Partizanu. Takmičimo se dobro i nije momenat pričati o tome zašto danas nismo igrali dobro, jasno je da nismo bili na 100 odsto i da nismo igrali svoju najbolju košarku. Budućnost je igrala dobro i zaslužila je da pobijedi i naravno da smo ljuti, moramo da igramo bolje da bismo pobijedili"

Analizirajući meč, ukazao je na stvari koje najviše zamjera svom timu.

"Čestitam Budućnosti, mislim da su zaslužili da pobjede. Jasno je da danas nismo odigrali dobar meč, a tu mislim na osnovne stvari u igri. Od naših prvih pet faulova na utakmici, prva tri su bila pri šutu, a preostala dva bila su faul-koš. Nije moguće takmičiti se tako u velikoj utakmici. Takođe, imali smo tri uzastopne izgubljene lopte u drugoj četvrtini. Posle naših grešaka, kojih nije bilo mnogo, Budućnost je postigla 22 poena. Jasno je da nismo kontrolisali svoje defanzivne i ofanzivne situacije. U prvom poluvremenu nismo imali nijedan ofanzivni skok. To su greške u današnjem meču i jasno je da je Budućnost zaslužila da pobijedi"

Kako sada stoji Partizan?

Crno-bijeli su porazom u Podgorici ispustili prvo mjesto na tabeli ABA lige, jer ga sada opet dijeli sa Dubaijem i do kraja sezone imaju još dva meča - gostovanje Cedevita Olimpiji i "večiti derbi" pred svojim navijačima u poslednjem "jadranskom" kolu. Sa druge strane, Dubai će dočekati Budućnost 13. aprila i "gostovaće" Bosni u Sarajevu u poslednjem kolu 20. aprila.



