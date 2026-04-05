"Pokazali su karakter, pristup i to je najvažnije"

Trener Budućnost Volija zadovoljan nakon slavlja nad Partizanom

"Čestitke igračima, mislim da su zasluženo dobili utakmicu. Vratilo im se za sve ono kako treniraju u posljednje vrijeme poslije Evrokupa, uz sve probleme koje konstantno imamo sa povredama. Pokazali su karakter, pristup i to je najvažnije. Partizan je bio veliki favorit, sa dobrom igrom i formom u Evroligi. Drago nam je da nam je uspjelo da dobijemo tako jak tim na ovom terenu uz pomoć navijača, Atmosferaje bila vrhunska. Počeli smo malo mekanije, dali im neke otvorene šuteve nešto smo i mi riskirali, nije nam se isplatilo, ali smo na kraju malo to promijenili i na kraju uz dobar pristup, koncentraciju dobili utakmicu. Svaki igrač je dao doprinospobjedi, ne mislim samo na poebe, već na odbranu i na neke druge stvari. Ovo je timska pobjeda", rekao je Andrej Žakelj