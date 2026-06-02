Na premijerskom satu otvorena pitanja mogućih penala, spornih odredbi ugovora i sudskih postupaka, dok premijer tvrdi da je proces sproveden uz nadzor Svjetske banke

Rasprava o koncesiji za crnogorske aerodrome obilježila je završnicu premijerskog sata, tokom koje je nezavisna poslanica Radinka Ćinćur iznijela niz primjedbi na tenderski postupak i moguće posljedice budućeg ugovora, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, Ćinćur je ocijenila da bi država trebalo sama da ulaže u razvoj aerodroma, podsjećajući da to preduzeće raspolaže značajnim finansijskim sredstvima. Ona je od premijera Milojka Spajića zatražila pojašnjenja o tome kako bi Vlada reagovala ukoliko sudovi ponište tenderski postupak, kao i na koji način planira da riješi, kako tvrdi, sporne odredbe budućeg ugovora.

Prema navodima koje prenose Vijesti, poslanica je upozorila da bi pojedine ugovorne obaveze mogle predstavljati ozbiljan finansijski rizik za državu, navodeći da bi eventualni penali mogli dostići višemilionske iznose. Takođe je izrazila zabrinutost zbog odredbi koje se odnose na mogućnost razvoja novih aerodroma tokom trajanja koncesije.

Ćinćur je problematizovala i pitanje jezika ugovora, ističući da bi se eventualni sporovi pred domaćim sudovima tumačili na engleskom jeziku, što je, prema njenom mišljenju, sporno sa aspekta domaćeg zakonodavstva, prenose Vijesti.

Odgovarajući na iznesene primjedbe, Spajić je kazao da je kompletan proces sproveden pod nadzorom Svjetske banke i da su se o pojedinim pitanjima već izjašnjavali nadležni organi i institucije. Kako prenose Vijesti, premijer je poručio da Vlada nema namjeru da zaobiđe bilo koju proceduru i naglasio da će eventualni ugovor biti dostavljen Skupštini na razmatranje.

Tokom završnice sjednice, Ćinćur je saopštila da nije zadovoljna dobijenim odgovorima, navodeći da ni ovog puta nije dobila pojašnjenja za ključne dileme koje je otvorila. Prema navodima koje prenose Vijesti, upozorila je da odgovornost za eventualne negativne posljedice neće snositi samo izvršna vlast, već i poslanici koji podrže koncesioni aranžman.

Prije rasprave o aerodromima, poslanica CIVIS-a Maja Vučelić govorila je o slobodi govora i sudskom postupku koji se vodi protiv nje. Vijesti prenose da je ocijenila kako prvostepena presuda kojom je obavezana da plati odštetu poslaniku DNP-a Milanu Kneževiću predstavlja pokušaj ograničavanja njenog političkog djelovanja. Spajić je odgovorio da izvršna vlast ne utiče na odluke sudova, istovremeno zahvaljujući Vučelić na podršci evropskim integracijama.

Nakon okončanja rasprave, potpredsjednik Skupštine Boris Pejović zaključio je sjednicu, prenose Vijesti.