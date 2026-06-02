Osumnjičeni je i ranije pravosnažno osuđivan za nasilje u porodici

Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju odredilo je zadržavanje Cetinjaninu K.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi Dan.

Kako navodi portal Dan, tužilaštvo sumnja da je K.S. 1. juna fizički napao svoju suprugu u prisustvu njihove maloljetne djece.

Prema informacijama koje prenosi Dan, žena je tom prilikom zadobila tjelesne povrede.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je osumnjičeni i ranije pravosnažno osuđivan za isto krivično djelo, odnosno za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Postupak protiv osumnjičenog je u toku.