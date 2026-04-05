Velika pobjeda košarkaša Budućnost Volija – savladali su Partizan u derbiju ABA lige 95:89 nakon velike borbe u “M:tel dvorani Morača”.

“Plavi” su tako nastavili borbu sa Crvenom zvezdom za treće mjesto na tabeli pred plej-of, ali i poslali “crno-bijele” na poziciju broj dva jer je sada lider Dubai…

KRAJ UTAKMCE

U posljednjem periodu vidjela se velika borba. Partizan je imao trenutke kada je smanjivao rezultat i prijetio preokretom, ali Budućnost je uspijevala da odgovori:

U ranim minutama četvrte četvrtine Budućnost je zadržavala vodstvo i gradila plus nekoliko poena razlike.

Partizan je imao nalete — ali odbrana Budućnosti i ključni poeni u završnih pet minuta omogućili su stabilizaciju rezultata.

U završnici Budućnost je imala niz poena i na kraju sagledala situaciju na 95:89, konačan rezultat susreta.

TREĆA ČETVRTINA

Treća dionica počela je izjednačeno i Partizan je uspio da smanji zaostatak i čak povede. Tokom drugih pet minuta treće četvrtine rezultat je bio vrlo napet, sa čestim izmjenama vođstva. U završnici ovog perioda Partizan je imao šansu da preuzme prednost, ali Budućnost je sjajnim šutom uz zvuk sirene — konkretno važnim košem u zadnjoj sekundi treće četvrtine — završila ovaj period u minimalnoj prednosti 74:73

DRUGA ČETVRTINA

Drugi period donio je preokret Budućnosti: tim Andreja Žakelja pojačao je ritam, razigrao se napad i nakon nekoliko uspješnih rješenja na obje strane terena stigao do dvocifrene prednosti. Na poluvrijeme se otišlo sa rezultatom 52:45 u korist Budućnosti. U ovom periodu domaći tim igrao je agresivnije u odbrani i bolje realizovao napade, što se vidjelo i u konačnom rezultatu poluvremena

PRVA ČETVRTINA

U uvodnim minutima utakmice oba tima su imala problema u napadu, ali su se brzo našla raspoložene kombinacije. Partizan je pokazao dobar šut za tri, pa je nakon 10 minuta rezultat bio 27:24 u korist Partizana. Partizan je bolje iskoristio šuteve s distance, dok je Budućnost imala solidnu odbranu, ali je gubila ritam u završnici prvog perioda.

BUDUĆNOST - PARTIZAN 95:89

Budućnost: Sulemon 13, Mejs 15, Tompson, Slavković 4, Tanasković 7, Ferel 16, Butsijel 16, Nikolić, Kovljar 5, Butej 17.

Partizan: Džons 11, Milton 21, Osetkovski 8, Bošnjaković, Pokuševski, Braun 19, Radanov 3, Bonga 10, Lakić 9, Džekiri 6, Fernando 2, Kalates.