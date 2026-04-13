Košarkaši Budućnost Volija bez mnogo šansi protiv Dubaija u Sarajevu (89:78) - kolo prije kraja ligaškog dijela Admiralbet ABA lige jasno je da će podgorički tim sa četvrte pozicije u doigravanje i da ga kao u Evropi čeka okršaj sa rumunskim timom.

Košarkaši Budućnost Volija su porazom od Dubaija izgubili šanse da se bore za treće mjesto pred plej-of ABA lige.

“Plavi” su izgubili 89:78 u sarajevskoj “Zetri” i sa četvrtog mjesta već znaju ime narednog protivnika – u četvrtfinalu će igrati protiv Kluža, ekipe koja ih je eliminisala u osmini finala Evrokupa.

Do kraja Top 8 faze je ostalo još jedno kolo, Budućnost će posljednji meč da odigra u nedjelju – ide na megdan upeavo Klužu…

Tim Andreja Žakelja je protiv prvoplasirane ekipe na tabeli bio pravi samo u nekoliko minuta druge četvrtine kada je iz dvocifrenog minusa stigao do plus jedan – 34:33, nakon toga je dozvolio protivniku da opet napravi razliku koja je u jednom momentu iznosila i 21 poen.

Jogi Ferel je sa 20 koševa bio najefikasniji u Budućnosti, Nikola Tanasković je upisao 13, Đorđije Jovanović 12, a 10 Rašid Sulamon.

Kod Dubaija su se istakli Emfiondu Kabengele sa 16 i Džanan Musa sa 15 poena.

Dubai je došao na korak od osvajanja prvog mjesta – za to mu je dovoljno da u posljednjem kolu savlada Bosnu ili da Partizan izgubi od Crvene zvezde.

Ako osvoji prvu poziciji “crta” se duel protiv Budućnosti u polufinalu.