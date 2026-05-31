Partizan je donio odluku da putuje u Dubai na finalnu seriju ABA lige
ABA liga će dobiti šampiona, samo ostaje pitanje hoće li to biti Partizan ili Dubai. Iz Humske su se oglasili povodom finala regionalnog takmičenja i potvrdili gdje će se igrati utakmice. Iako je u polufinalnoj seriji postojao problem vezan za Dubai, Budućnost i održavanje mečeva u Koka-Kola areni, crno-bijeli su odlučili da prihvate put na Bliski istok.
"Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se nakon dvije uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. Parni valjak je uvažio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojima je potvrđeno da se finale može igrati na način da nijedan tim ne bude u podređenom položaju usljed vankošarkaških dešavanja."
"Kao najtrofejniji klub u regionu, Partizan nikada nije birao gdje će izaći na megdan, već se uvijek i svuda borio za čast i pobjedu! Tako će biti i ovog puta. U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli do sada nijesu savladali Dubai u gostima, ali vjera u crno-bijeli tim govori da će i tom nizu doći kraj.
Delegacija KK Partizan Mozzart Bet kreće na put u utorak. Prva dva duela na programu su 4. i 6. juna u Dubaiju, nakon čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu", naveo je Partizan.
Dakle, prva utakmica finala ABA lige na programu je 4. juna, druga 6. juna i obje će biti odigrane u Dubaiju, dok je treći meč zakazan za 10. jun u Beogradu.