Čelsi nije krio zadovoljstvo zbog poraza Arsenala u finalu Lige šampiona

Arsenal nije uspio da ispiše istoriju kluba i po prvi put postane šampion Lige šampiona. Pobjeda Pari Sen Žermena u potpunosti je odgovarala Čelsiju, koji je iskoristio priliku za prozivku na društvenim mrežama.

Gradski rival odlučio je da dodatno stane na žulj Arsenalu nakon poraza u najvažnijem meču sezone. Čelsi, kao dvostruki evropski prvak, imao je motiv više da zadirkuje rivala. Klub je objavio nekoliko fotografija i uz njih dodao opis, koji je protumačen kao ruganje Arsenalu.

"Dođite i posjetite londonski dom trofeja. Rezervišite odmah svoju turu stadiona Stamford Bridž", naveo je klub u opisu fotografija.

Čelsi je osvojio Ligu šampiona 2012, a potom je to ponovio 2021. S druge strane, Arsenal je imao priliku da postane šampion 2006. godine, kada je poražen od Barselone u finalu, a nova prilika pojavila se 20 godina kasnije, ali je tada posle izvođenja penala (4:3) bolji bio Pari Sen Žermen.