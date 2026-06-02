Benjamin Netanjahu našao se na udaru kritika nakon što je Donald Tramp objavio da će Izrael obustaviti planirane napade na Hezbolah u Bejrutu.

Izvor: Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu našao se na meti kritika u zemlji nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će Izrael obustaviti planove za napad na proiranski Hezbolah u Bejrutu, što ističe pritisak sa kojim se izraelski lider suočava uoči izbora za koje ankete predviđaju da bi mogao da ih izgubi.

Tramp je u ponedjeljak izjavio da su se Izrael i Hezbolah složili da prekinu međusobne napade, nekoliko sati nakon što je Netanjahu naredio nove napade na južna predgrađa Bejruta, što je navelo Iran da upozori da Izrael ugrožava pregovore sa SAD.

Libanska vlada je kasnije objavila novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, prema kojem bi Izrael obustavio napade na južni Bejrut, a Hezbolah napade na Izrael.

Gubitak kontrole

Netanjahuovi izazivači na izborima, koji moraju biti održani do oktobra, optužili su ga da je popustio Trampu po pitanjima nacionalne bezbjednosti.

"Lokacija je drugačija, priča je ista", rekao je Naftali Benet, bivši premijer, koji takođe kritikuje Netanjahua zbog ponovnog pojavljivanja boraca Hamasa u Pojasu Gaze.

"Vlada koja je izgubila kontrolu nad izraelskim suverenitetom", prenosi Jutarnji njegove riječi.

Benet i njegov koalicioni partner na predstojećim izborima, centrista Jair Lapid, zagovaraju napade na Hezbolah.

"Potpuni protektorat", napisao je Lapid u objavi na platformi X, optužujući Netanjahua da dozvoljava SAD da diktiraju izraelsku vojnu politiku kao da je Izrael američka marioneta.

Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenu vatre uprkos prekidu vatre koji je postignut uz posredovanje SAD 16. aprila. Novi sukob počeo je 2. marta, kada je Hezbolah počeo da djeluje protiv Izraela u znak podrške Iranu.

Izrael je od tada proširio invaziju na južni Liban, raselivši više od milion ljudi i usmrtivši više od 3.400 osoba. Hezbolah nije objavio podatke o svojim gubicima u ratu. Ta organizacija lansira rakete i eksplozivne dronove na izraelske vojnike i gradove na sjeveru Izraela. Izrael tvrdi da je od 2. marta poginulo 26 vojnika i četiri civila.

Netanjahu odbacuje kritike izraelskih vojnih operacija u Libanu, tvrdeći da su vazdušni napadi pod njegovim vođstvom zadali teške udarce Hezbolahu.

Nakon Trampove objave o novom sporazumu između Izraela i Hezbolaha u ponedjeljak, Netanjahu je rekao da stav Izraela o sukobu "ostaje nepromijenjen".

Tramp je nerazuman

"Ako Hezbolah ne prestane da napada naše gradove i građane, Izrael će gađati terorističke mete u Bejrutu", rekao je Netanjahu u saopštenju nakon Trampove objave.

Izraelska vojska nastavila je napade na južni Liban nakon Trampove izjave u ponedjeljak. U utorak je izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio da se Izrael uzdržao od pokretanja napada na Bejrut na zahtjev SAD. Međutim, upozorio je da bi svaki novi napad Hezbolaha na sjeverni Izrael izazvao nove udare na južna predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem te militantne grupe.

Gadi Ajzenkot, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske, koji se takođe kandiduje za premijera, rekao je u ponedjeljak da je Trampovo insistiranje da Izrael obustavi napade nerazumno.

"Nijedan izraelski premijer nikada nije prihvatio tako ponižavajući zahtjev", napisao je Ajzenkot na platformi X.

Kritike dodatno naglašavaju rastuće tenzije unutar izraelskog političkog sistema o tome u kojoj mjeri vojne odluke treba koordinisati sa najbližim saveznikom, Sjedinjenim Američkim Državama.

Netanjahuov koalicioni partner Itamar Ben Gvir, ministar nacionalne bezbjednosti, poručio je da Izrael treba da kaže "ne" Trampu.

Izraelski list na engleskom jeziku "The Jerusalem Post" ocijenio je da se Izrael "našao u ponižavajućem položaju da mora da traži američko odobrenje kako bi zaštitio sopstvene građane".

"Sjedinjene Američke Države sada aktivno odvraćaju Izrael od preduzimanja odlučne vojne akcije", navodi se u saopštenju.