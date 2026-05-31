Nije bilo lako fudbalerima Arsenala da slave posle poraza u finalu Lige šampiona, ali jesu dobili proslavu titule Premijer lige za pamćenje.

Dan poslije bolnog poraza u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, fudbaleri Arsenala učestvovali su u šampionskoj paradi u Londonu. Desetine hiljada navijača slavile su osvajanje titule Premijer lige nakon 22 godine, slavili su i igrači u otvorenom autobusu, ali nije potrebno naglašavati da su emocije bile pomiješane.

Manje od 20 sati prije toga, Arsenal je izgubio utakmicu za titulu prvaka Evrope nakon izvođenja penala, promašajem Gabrijela Magaljaeša u posljednjoj, petoj seriji.

Menadžer ekipe Mikel Arteta iznio je pehar sa stadiona zajedno sa kapitenom Martinom Edegorom, dok je Deklan Rajs sa vrha autobusa „dirigovao“ slavlje. Tragičar finala Lige šampiona Gabrijel nosio je crni kačket i naočare za sunce, pokušavajući da tugu pretvori u radost.

"Ogromno razočaranje zbog poraza u Budimpešti prijetilo je da pokvari slavljeničku atmosferu, ali se to nije dogodilo, jer je na ulicama glavnog grada vladala euforija", piše "Dejli mejl" u izvještaju sa šampionske parade.

Poslije teške noći i brzog povratka kući, igrači Arsenala i njihovi navijači trudili su se da zaborave taj neuspjeh i proslave titulu koju su zvanično osvojili prije 12 dana.