Izabranicima Andreja Žakelja za važan trijumf, prvi ove sezone protiv jednog evroligaša, bilo je potrebno da odigraju dobro i u odbrani, što se i dogodilo nakon što su Beograđani prišli na dva poena minusa (86:84), na tri minuta i 33 sekunde do kraja meča.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nepunih šest minuta prije kraja, Budućnost Voli je povela 84:76, ali ni odličan napadački učinak do tog trenutka nije bio dovoljan za mirnu završnicu meča protiv Partizana, koji je do gostovanja u Podgorici prosječno primao 79,6 poena u ABA ligi, a koji je za prvih 34 minuta duela u „MTEL Dvorani Morača“ ubacio 14 od ukupno 15 trojki.

Tada je prvo Džeri Butsijel udario rampu Karliku Džonsu, da bi na drugoj to valorizovao Jogi Ferel sa izborenim faulom i pogođena oba slobodna bacanja za 88:84. Nakon toga je odbrana „plavih“ natjerala Džonsa na težak šut i promašaj za tri poena, da bi tačku na meč stavio Aksel Butej trojkom za 91:84, na 90 sekundi do kraja. Odlučnu odbranu u finišu meča kompletirao je Rašid Sulejmon koji je „ukrao“ loptu Isaku Bongi i gostima oduzeo svaku nadu da mogu da se vrate, piše Pobjeda.

Generalno, utakmica je bila spremljena do najsitnijih detalja a sve je savršeno sprovedeno na terenu.

,,To je pitanje koncentracije i fokusa. Pripremali smo se na pojedince, znali smo ako preuzmemo kako će Karlik Džons da napadne, znali smo i neke druge detalje. Ali, bez koncentracije detalji ne mogu da funkcionišu. Mislim da smo na kraju bili koncentrisani kod malih stvari. Zadovoljan sam što je tim tako reagovao, uz probleme sa povredama, i nakon teških treninga, jer nemamo rotaciju ni za trening, tako da mislim da je to bila velika pobjeda", poručio je Žakelj, prenosi Pobjeda.

Budućnost nije najbolje otvorila meč, imala je četiri izgubljene lopte nakon prva dva minuta i 18 sekundi, a onda je do poluvremena imala samo još jednu, odnosno još tri u cijelom drugom poluvremenu. A Budućnost je posebno dobro kažnjavala protivnika nakon njegovih izgubljenih lopti (22-5).

-Mislim da su dvije od prve četiri izgubljene lopte bile baš jednostavne. Moguće da je u pitanju bila nervoza, možda prevelika želja u nekim situacijama, ali to je sastavni dio igre. Dobro je što su te greške bile na početku meča i mogle su da se isprave i ispravile su se.

Nakon poraza od Kluža u osmini finala Evrokupa, bilo je pitanje kako će ekipa reagovati na tu neočekivanu eliminaciju sa evropske scene. Teška pobjeda protiv istog rivala u ABA ligi, te ubjedljiv poraz kod kuće od Dubaija, pokazali su da poraz od Rumuna jeste uzdrmao ekipu. Na pitanje da li pobjeda protiv evroligaškog Partizana, velikog favorita uoči duela u Podgorici, što zbog rostera, što zbog trenutne forme, može da digne ekipu na planu samopouzdanja, Žakelj odgovara:

- Mislim da nam je trebala takva utakmica. Mislim da smo i prošlo kolo sa Igokeom odigrali dobro sa devet igrača, danas sa deset. Svakako su to neke dobre pobjede za nas prije plej-ofa. Nije bilo lako poslije Kluža, ali opet to je jedna utakmica, za osam dana je nova. Nema euforije, treba da se odmorimo i nastavimo da radimo dalje - jasan je strateg „plavih“.

Kao rijetko kad ove sezone, svi bekovi su protiv Partizana imali dobar poenterski učinak, bez čeka se i ne bi mogao savladati Partizan. Dvocifreni su bili Aksel Butej (19), Jogi Ferel (16), Skajlar Mejs (15) i Rašid Sulejmon (13).

- Imamo talenat, pogotovo na bekovskim pozicijama i tu kvalitet treba da iskoristimo. Kad još igramo i odbranu, možemo, stvarno, da igramo dobru košarku. Zadovoljan sam svima koji su ulazili u igri, Zoran Nikolić je odradio nešto što sam htio. Slavković poslije povrede je odradio svoje. Generalno, zadovoljan sam cijelim timom - podvukao je Žakelj.

Nakon pobjede protiv Partizana, Budućnost je osigurala barem četvrto mjesto i prednost domaćeg terena u četvrtfinalu plej-ofa. Do kraja (dva kola) može, eventualno, i do trećeg mjesta ako preskoči Crvenu zvezdu, koja ima isti skor (17-5), ali je bolja međusobno. Na pitanje kako vidi rasplet do kraja kada su startne pozicije u pitanju i koga bi eventualno rado izbjegao u eventualnom polufinalu, kojem prethodi četvrtfinale, Žakelj nije želio tako daleko da razmišlja.

- Bezveze je da spominjemo polufinale. Mi još igramo regularni dio, onda ide plej-of, prvo četvrtfinale, samo je to u našim glavama. Mi se, normalno, nadamo polufinalu, ali ne želim ni da pričam o tome, jer želim da je fokus na tome što radimo sada.

Postoji realna šansa da Budućnost u četvrtfinalu igra protiv Kluža, dželata iz osmine finala Evrokupa.

- Protiv koga god da igramo, želimo da prođemo. Da li je to Kluž ili Cedevita Olimpija, naše ambicije su uvijek, ako je moguće, da idemo što dalje. Tako je i sada – zaključio je Žakelj.

Budućnost je bila oslabljena protiv Partizana zbog povreda Džuvana Morgana i Flečera Megija, te suspenzije Đorđija Jovanovića, koji je odrađivao treći i posljednji meč nakon što je kažnjen zbog koškanja protiv Kluža. Žakelj je protiv „crno-bijelih“ u rosteru imao samo 10 igrača, a jedino u igru nije ulazio američki centar Džejms Tompson. Iako nije isto kao lani sa Judokom Azubukijem, koji je, maltene, cijelu sezonu presjedio pored klupe, Budućnost drugu godinu zaredom nije pogodila svaku „peticu“ iz inostranstva, pa je Džeri Butsijel uglavnom usamljen u borbi pod obručima, a protiv Partizana je u rotaciji ispred Džejmsa bio i naš Zoran Nikolić.

- Uvijek se prave greške u selekciji, samo ću to reći. Na kraju se gleda rezultat, za sada je pogotovo u ABA ligi sve korektno. Nekad se neki igrači ne snalaze u sistemu. Daleko od toga da sam otpisao Tompsona, imao je povredu, bio je mjesec i po van terena, i dalje se traži. To je moja odluka da probam da probudim Nikolića. Sezona još traje, ima utakmica da se igra - poruka je Žakelja.

Iako ne poenterski (pet poena), Oleksander Kovlijar je odigrao odličan meč protiv Partizana, prevashodno defanzivno, a istakao se sa četiri ukradene lopte. Upisao je i tri asistencije i defanzivni skok za 19 minuta igre.

- Kao i svi, i Saša ima svoju ulogu, kad prihvatiš ulogu i fokusiran si na to što treba da radiš, na kraju rezultira i minutima. Ja tako gledam na to. Saša je protiv Partizana odradio dobar posao. Imali smo nekoliko grešaka na Braunu na početku, ali sa promjenama u odbrani smo to malo ispravili i kao i svi, dao je svoj dio – kaže Žakelj.

Drugu neđelju zaredom Aksel Butej je najkorisniji igrač kola Top 8 faze ABA lige – francuski krilni košarkaš u ekipi Budućnost Volija proglašen je za MVP-ja šeste runde, nakon što je u pobjedi Podgoričana nad Partitzanom u „MTEl Dvorani Morača“, rezultatom 95:89, postigao 19 poena (4-3 za dva, 6-3 za tri poena, 4-4 sa linije bacanja), sedam skokova i ukradenu loptu za indeks korisnosti 25. Butej je bio MVP 5. kola sa indeksom 37 koji je imao u meču sa Igokeom i jedini je igrač Budućnosti koji je u ovoj sezoni dobijao to priznanje.

Bolji učinak od Buteja u derbiju u Podgorici imao je košarkaš Partizana Šejk Milton. Američki bek je ubacio 21 poen i imao osam skokova za indeks korisnosti 29, ali je zbog poraza ostao bez zvanja MVP-a.

Butej u ovoj sezoni ABA lige prosječno bilježi 11 poena, 3,4 skoka i 1,7 asistenciju.