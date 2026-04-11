Crnogorski centar efikasan za kratko vrijeme na parketu, Celticsi sigurni protiv Nju Orleansa

Košarkaši Boston Celtics ubjedljivo su savladali New Orleans Pelicans rezultatom 144:118, a zapaženu partiju pružio je crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, Boston je od samog starta kontrolisao meč i već u prvoj četvrtini ubacio 44 poena, ne ostavljajući rivalu prostora za iznenađenje. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Hauzer sa 24 poena, dok je Braun dodao 23.

Vučević je za svega 18 minuta na parketu upisao 14 poena, četiri skoka i pet asistencija, čime je bio među zapaženijim igračima večeri i peti najefikasniji u svom timu, prenosi portal CDM.

Boston je ovom pobjedom zadržao drugo mjesto u Istočnoj konferenciji.