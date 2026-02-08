Trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić, osvrnuo se na trejd crnogorskog centra Nikole Vučevića u Boston Celtics.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Denver je prethodne noći igrao protiv Chicago Bulls, bivšeg Vučevićevog kluba, ali crnogorski košarkaš nije nastupio.

„Da, čudno je što nije igrao. Čuli smo se, trebalo je da se vidimo. Koliko vidim, snašao se – novo iskustvo i nova prilika za njega. Želim mu sve najbolje“, rekao je Jokić.

Košarkaš Denver Nuggets predvodio je svoj tim do pobjede nad Bulsima sa impresivnim tripl-dabl učinkom – 22 poena, 17 asistencija i 14 skokova.