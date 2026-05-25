Kako prenosi CIN-CG, novi pravilnik koji potpisuje Ervin Ibrahimović omogućava ministru da odlučuje o napredovanju diplomata, dok sagovornici upozoravaju na urušavanje profesionalnih kriterijuma i sve češća zapošljavanja bez konkursa.

Novi Pravilnik o načinu sticanja diplomatskog zvanja, uslovima i kriterijumima za napredovanje u više zvanje, kao i o kriterijumima i načinu ocjenjivanja diplomata, koji je Ministarstvo vanjskih poslova donijelo početkom 2026. godine, izazvao je zabrinutost dijela stručne javnosti i zaposlenih u diplomatskoj službi zbog mogućnosti dodatnog slabljenja profesionalnih standarda u diplomatiji.

Kako prenosi Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), pravilnik je donijet bez razmatranja na sjednici Vlade, uz obrazloženje Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o oblasti koju uređuje poseban zakon – Zakon o vanjskim poslovima.

Iako je takva procedura formalno u skladu sa zakonom, sagovornici CIN-CG-a upozoravaju da se time praktično omogućava da pravila o karijernom napredovanju u jednoj od najosjetljivijih državnih službi budu oblikovana gotovo isključivo unutar samog ministarstva.

Posebnu pažnju izazvale su odredbe koje ministru omogućavaju da, na predlog rukovodilaca organizacionih jedinica, odlučuje o napredovanju u više diplomatsko zvanje.

Kako prenosi CIN-CG, novi pravilnik otvara prostor da pojedini službenici do viših diplomatskih zvanja dolaze administrativnim odlukama i mimo standardnog karijernog puta koji podrazumijeva godine iskustva, mandate u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i postepeno profesionalno napredovanje, pišu Vijesti.

Sagovornici iz diplomatske službe posebno problematičnim ocjenjuju primjenu člana 72 Zakona o vanjskim poslovima, koji omogućava zapošljavanje bez javnog oglasa u izuzetnim slučajevima.

Prema njihovim tvrdnjama, ta odredba se u praksi sve češće koristi za angažovanje osoba bez značajnijeg diplomatskog ili međunarodnog iskustva, čime se, kako navode, zaobilaze redovne procedure zapošljavanja.

Kako prenosi CIN-CG, iz Ministarstva vanjskih poslova nijesu precizno odgovorili da li su pojedine osobe zaposlene upravo po tom osnovu, već su naveli da su angažovane zbog potreba kabineta ministra, direktorata i službi unutar resora.

U tekstu se navodi i da su u pojedinim slučajevima diplomatska unapređenja i raspoređivanja izazvala dodatne dileme o kriterijumima na osnovu kojih se dolazi do visokih funkcija u sistemu diplomatije.

Posebno se apostrofira slučaj aktuelne vršiteljke dužnosti generalne direktorice za multilateralne poslove Nizahete Kurpejović Cikotić, za čije imenovanje, kako navodi CIN-CG, Ministarstvo nije dostavilo konkretnu dokumentaciju o profesionalnim referencama i kvalifikacijama, pišu Vijesti.

Sagovornici tog medija upozoravaju da se diplomatska služba sve više pretvara u prostor diskrecionih i politički motivisanih imenovanja.

“Preskaču se diplomatski rangovi, imenuju ljudi bez iskustva, a pravni mehanizmi koriste mimo svrhe zbog koje su uvedeni”, kazao je jedan od anonimnih sagovornika CIN-CG-a.

Dodatnu zabrinutost izazvali su i nalazi Upravne inspekcije iz 2025. godine, u kojima je utvrđeno da je jedna službenica MVP-a čak dva puta vanredno unaprijeđena, iako zakon predviđa da se takva mogućnost može koristiti samo jednom tokom diplomatske karijere.

Inspekcija je, kako prenosi CIN-CG, zaključila i da službenica nije ispunjavala redovne uslove za unapređenje u više diplomatsko zvanje, jer nije imala potrebne mandate u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, pišu Vijesti.

Iz Ministarstva vanjskih poslova tvrde da su sva zapošljavanja i unapređenja sprovedena u skladu sa važećim zakonima i internim procedurama, dok kritičari upozoravaju da se profesionalni standardi u crnogorskoj diplomatiji sve više relativizuju.